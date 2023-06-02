بيانات: الإنتاج الصناعي الأمريكي يهبط في مايو

هبط إنتاج المصانع الأمريكية للشهر الـ7 على التوالي في مايو مع استمرار تراجع الطلبيات الجديدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المصانع عززت التوظيف إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات في الصناعات انخفض إلى 46.9 نقطة الشهر الماضي من 47.1 نقطة في أبريل.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ظل فيه المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة مما يشير إلى انكماش في التصنيع، وهو أطول امتداد من نوعه منذ الركود العظيم.

وتدعم القراءات الضعيفة المستمرة لمؤشر مديري المشتريات توقعات المحللين بأن الاقتصاد سينزلق إلى الركود هذا العام. لكن كانت هناك فترات مثل منتصف التسعينيات وكذلك منتصف وأواخر الثمانينيات حين ظلت قراءات مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 نقطة لمدة طويلة دون أن يصاحب ذلك ركود.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 47 نقطة في مايو.

ويتعرض التصنيع الذي يمثل 11.3 % من الاقتصاد لضغوط بسبب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ مارس 2022 حين شرع البنك المركزي الأمريكي في أسرع حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات لترويض التضخم.

وشددت البنوك أيضا شروط الإقراض في أعقاب اضطرابات شهدها القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة، بينما يتحول الإنفاق إلى الخدمات بدلا من السلع التي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات المستقبلية الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 42.6 نقطة الشهر الماضي من 45.7 نقطة في أبريل.

وانتقلت المعركة ضد التضخم إلى الخدمات حيث ما زالت الأسعار مرتفعة.

وارتفع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 51.4 نقطة من 50.2 نقطة في أبريل ويشير ذلك إلى زيادة الوظائف بقطاع التصنيع في مايو بعد أن انتعشت في أبريل.