بيانات: الإنتاج الصناعي الألماني يرتفع في أبريل بأقل من المتوقع

شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا صعودا في أبريل بفضل قطاع البناء والأداء القوي للمنتجات الدوائية ولكن الارتفاع جاء أقل قليلا من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء، إن الإنتاج زاد 0.3% عن الشهر السابق. وفي استطلاع أجرته رويترز توقع محللون زيادة نسبتها 0.6%.

وعدل المكتب بيانات شهر مارس إلى انخفاض 2.1% من انخفاض 3.4% أعلن عنها في بيانات مبدئية.

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أبريل ، يرسم ضعف الطلبيات الجديدة صورة قاتمة للصناعة في الأشهر المقبلة.

وتراجعت الطلبيات الصناعية 0.4% في أبريل على أساس شهري.