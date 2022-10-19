بيانات: ارتفاع قياسي لأسعار العقارات في السعودية الربع الثالث

سجلت أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية رقما قياسا خلال الربع الثالث 2022 بنسبة 1.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو الأعلى منذ سنوات، حسبما ذكرموقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأوضحت أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفع إلى 82.1 نقطة خلال الربع الثالث 2022 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً مع 80.9 نقطة خلال الربع الثالث 2021.

وكانت هيئة الإحصاء قد حددت العام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لاحتساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية، والجدول التالي يوضح التغير في الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية.