بيانات: ارتفاع طفيف في التضخم الأمريكي في يوليو

سجلت أسعار المستهلكين الأمريكيين صعودا قليلا في يوليو الماضي في ظل تراجع كلفة سلع معينة، من بينها السيارات المستعملة، في اتجاه قد يقنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة العمل أمس الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الشهر الماضي 0.2%، وهي نسبة الارتفاع نفسها في يونيو.

وهذه هي الزيادة الأولى للمؤشر على أساس سنوي في 13 شهرا، وذلك لحسابها من أساس أقل بعد أن تراجعت الأسعار في يوليو تموز الماضي عقب قفزة رفعت التضخم إلى أعلى مستوى له في أكثر من 40 عاما.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 % في 12 شهرا حتى يوليو.

وجاء ذلك بعد زيادة 3% في يونيو، وهو أقل ارتفاع على أساس سنوي منذ مارس 2021.

وانخفضت أسعار المستهلكين السنوية من ذروة 9.1 % في يونيو 2022. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي تقييد التضخم عند 2%.