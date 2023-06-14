بيانات: ارتفاع طفيف بمعدل التضخم في أمريكا خلال مايو

شهدت أسعار المستهلكين الأمريكيين زيادة متواضعة في مايو الماضي، ما نتج عنه أدنى ارتفاع سنوي في معدل التضخم في أكثر من 24 شهر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن ضغوط التضخم الأساسي ظلت قوية مما يعزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 % الشهر الماضي مع تراجع أسعار البنزين، وكان المؤشر قد زاد 0.4% في أبريل.

وفي اثني عشر شهرا حتى مايو، ارتفع المؤشر أربعة بالمئة وهي أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت بعد زيادة نسبتها 4.9 % في أبريل.

وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة على أساس شهري و4.1% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4% في مايو مسجلا نفس معدل زيادته للشهر الثالث على التوالي.

وفي اثني عشر شهرا حتى مايو، زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.3% بعدما ارتفع 5.5% في أبريل.