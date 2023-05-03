بيانات: ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 8.85 مليار في أبريل

ارتفع العجز التجاري 43.9 % على أساس سنوي إلى 8.85 مليار دولار في أبريل، بينما تباطأت واردات الطاقة والذهب في الفترة نفسها، حسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارية التركية.

وقال محللون إنه مع انخفاض واردات الذهب، تراجعت احتياطيات تركيا من الذهب مع تحرك البنك المركزي لتلبية الطلب المحلي.

وذكرت الوزارة في بيان أن إجمالي الصادرات هبط 17.2 % إلى 19.315 مليار دولار في أبريل نيسان، فيما تراجعت الواردات 4.5 % إلى 28.162 مليار دولار.

وانخفضت واردات الطاقة 35 % على أساس سنوي إلى خمسة مليارات دولار في أبريل نيسان، بينما بلغت واردات الذهب 1.5 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن تركيا استوردت ما قيمته 5.1 مليار دولار من الذهب في يناير كانون الثاني، بينما انخفضت واردات الذهب إلى 4.1 مليار دولار في فبراير و1.7 مليار دولار في مارس.

وانخفض احتياطي البنك المركزي من الذهب إلى 49.3 مليار دولار حتى 20 أبريل من ذروة بلغت 53.4 مليار دولار بنهاية مارس.

وعلقت تركيا في السابق بعض واردات الذهب لتخفيف الأثر الاقتصادي للزلازل في فبراير ويقول مصرفيون إن البنك المركزي لبى الطلب المحلي المتزايد على الذهب، على الرغم من قيود الاستيراد.