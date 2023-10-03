بيانات: ارتفاع التضخم في تركيا إلى 61.53% خلال سبتمبر

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا صعودا إلى 61.53 % في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة، بحسب بيانات رسمية.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75 % على أساس شهري.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 %.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 % في أكتوبر الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 % تقريبا من قيمتها.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40 % على أساس شهري في سبتمبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 47.44 % وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.