بيانات: ارتفاع التضخم في باكستان إلى 35.4% مارس الماضي

سجل معدل التضخم في باكستان صعودا، قياسا بمؤشر أسعار المستهلك، إلى 35.4% في مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر قبل عام، حسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية.

وصرح محمد مظهر، وهو مسؤول من مكتب الإحصاءات الباكستاني، بأنه في مارس 2022، بلغ معدل التضخم 12.7%.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.7% في مارس مقارنة بزيادة قدرها 4.3% في فبراير، وفقا لما ذكره مكتب الإحصاءات الباكستاني.

وسجلت قراءة التضخم في مارس أعلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلك منذ يوليو 1965 في هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ويعتقد الخبراء أن الاتجاه الحالي للتضخم في البلاد من المتوقع أن يستمر على الأقل خلال الشهرين المقبلين قبل أن ينخفض اعتبارا من يونيو فصاعدا بسبب تأثير القاعدة المرتفعة.