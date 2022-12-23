بيانات: ارتفاع التضخم في اليابان إلى ذروة 41 عاما

سجلت اليابان تسارعا في وتيرة ارتفاع الأسعار في شهر نوفمبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ العام 1981، نتيجة الارتفاع في تكاليف الطاقة، بحسب تقديرات رسمية.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية أن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 3,7 % الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت اليابان أكبر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المصنعة إلى جانب الكهرباء والسلع ذات الاستهلاك الطويل الأمد مثل مكيفات الهواء.

والأرقام المتعلقة بشهر نوفمبر في اليابان أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا وأماكن أخرى، لكنها تتجاوز إلى حد كبير الهدف الطويل الأمد لبنك اليابان المحدد بتضخم نسبته 2 % فقط.

وحتى بعد استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 2,8%.

وكتبت سارة تان الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “موديز اناليتيكس” في مذكرة “على الرغم من انخفاضه بالمعايير الدولية، يبقى تضخم أسعار الاستهلاك في اليابان الذي يتراوح بين ثلاثة بالمئة وأربعة بالمئة، مرتفعا بدرجة كافية ليثير قلقا مع ركود نمو الأجور”.

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك ارتفاعا مستمرا منذ بداية العام، مما شكل ضغطا على البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد.

ورفع الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأخرى أسعار الفائدة بشكل حاد هذا العام لمواجهة التضخم. لكن اليابان التي تأرجحت منذ التسعينات بين فترات تباطؤ للتضخم وانكماش عارضت هذا التوجه وأبقت على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة جدا بالتزامن مع محاولتها تنشيط اقتصادها.