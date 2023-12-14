بيانات: ارتفاع التضخم في السعودية إلى 1.7% خلال نوفمبر

سجل معدل التضخم السنوي في السعودية صعودًا إلى ما نسبته 1.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، من 1.6% في أكتوبر، فيما ظلت إيجارات المنازل المرتفعة المُحرك الرئيسي لهذا التضخم، وفق ما أظهرته بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيجارات ارتفعت 9.4% في نوفمبر مع زيادة أسعار الشقق 12.8%.

وأدت الإيجارات الأعلى لزيادة في تسعير المساكن والمياه والغاز والكهرباء وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي كانت المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية لأغلب عام 2022، بنسبة 1.4% مدفوعة بارتفاع 4.2% في أسعار منتجات الألبان والبيض.

وزادت أسعار الفنادق والمطاعم 2.3% بسبب زيادة الطلب على خدمات الفنادق والشقق المفروشة.

ورغم الارتفاع الطفيف، يظل التضخم منخفضًا نسبيًّا في المملكة، هذا العام، مقارنة بمستويات التضخم العالمية، وقبل هذا الشهر كان يتراجع بشكل مطّرد منذ مايو.

وتوقعت الحكومة أن يسجل التضخم 2.6% لعام 2023 وأن يبلغ 2.2% في 2024.