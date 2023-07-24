بيانات: ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 81% في النصف الأول

زادت أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 81% خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، لتصل 14.05 مليار جنيه، قياسا بالأرباح المتحقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 7.76 مليار جنيه.

وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال الستة أشهر ليصل 23.89 مليار جنيه، مقابل 13.72 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من 2022.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجارى الدولي مصر، من 29,99 مليار جنيه إلى 30,19 مليار جنيه بزيادة قدرها 204.45 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على عدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية ومخصصة بالكامل لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى 15 مايو 2016.

ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من بداية جلسة تداول الخميس 8 يونيو 2023.

وكان تقدم البنك التجاري الدولي، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 29.99 مليار جنيه إلى 30.19 مليار جنيه.

وتقدر زيادة رأس المال بقيمة 204.447 مليون جنيه موزعه على عدد 20.44 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية.