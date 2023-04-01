بيانات: إنفاق المستهلكين الأمريكيين يصعد في فبراير والتضخم يتراجع

شهد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة صعودا معتدلا في فبراير الماضي، بعدما ارتفع في الشهر السابق، وعلى الرغم من مؤشرات على تراجع التضخم، يظل معدله مرتفعا وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة أمس الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد 0.2 % الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يناير لتظهر ارتفاع الإنفاق 2% بدلا من 1.8 % كما ورد سابقا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين 0.3%.

وتباطأ إنفاق المستهلكين أيضا بسبب تراجع زيادات الدخل.

ومع تعديل بيانات يناير والزيادة في الشهر الماضي، يتجه إنفاق المستهلكين لتسجيل نمو أعلى في الربع الأول، وذلك بعدما ارتفع بأبطأ وتيرة له في عامين ونصف العام في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، ويساعد هذا في توسع الاقتصاد.

وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 % الشهر الماضي بعدما ارتفع 0.6 % في يناير. وارتفع المؤشر 5% في الاثني عشر شهرا حتى فبراير بعدما حقق زيادة بلغت 5.3 % في يناير .

وصعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة، 0.3 % بعد زيادة 0.5 % في يناير .