بيانات: إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي يهبط 14.1٪ في الربع الأول

بلغ إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي 149 مليار متر مكعب في الربع الأول ، بتراجع نسبته 14.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرتها هيئة الإحصاء الوطنية (روستات) أمس الأربعاء.

وأظهرت البيانات تراجع إنتاج الغاز في مارس 15.3 % إلى 49.8 مليار متر مكعب على أساس سنوي، لكنه ارتفع 6.4 % عن فبراير.

وقالت إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض 2.8 % الشهر الماضي على أساس سنوي إلى 2.9 مليون طن، لكنه ارتفع 13.5 % عن فبراير .

وأضافت أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال انخفض في الربع الأول 7.2 % على أساس سنوي إلى ثمانية ملايين طن.