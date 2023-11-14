بيانات: إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا ترتفع بنحو 17.8 ألف طالب بأكتوبر

سجل عدد طلبات إعانات البطالة الجديدة في بريطانيا صعودا بنحو 17.8 ألف طلب خلال شهر أكتوبر، وهو أسوء من التوقعات التي أشارت لتسجيلها ارتفاعا بحوالي 15.0 ألف طلب، بعدما كانت قد سجلت زيادة بمقدار 20.4 ألف طلب خلال شهر سبتمبر السابق، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات البريطاني اليوم الثلاثاء.

وفي نفس الوقت، كشفت البيانات استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 4.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، على أساس سنوي، وهو ما جاء مطابقا لتوقعات الأسواق التي أشارت لبقائه عند تلك النسبة، بعدما تراجعت البطالة في بريطانيا إلى هذا المستوى بالثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس السابق.

ويعد ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا سلبيا بالنسبة للجنيه الاسترليني، لما يعبر عنه حيال صحة للاقتصاد في المملكة المتحدة، لأن إنفاق المستهلكين مرتبط ارتباطا وثيقا بوضع سوق العمل.

كما كشفت الاحصاءات الرسمية أيضا تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا باستثناء المكافآت، ليسجل 7.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، على أساس سنوي، بينما كانت توقعات الأسواق تشير لتسجيله زيادة بحوالي 7.4% فقط، بعدما سجلت بريطانيا بالقراءة السابقة للربع المنتهي في أغسطس ارتفاعا بنسبة 8.2% بمتوسط الأجور، بعدما تمت مراجعة القراءة من 8.1%.