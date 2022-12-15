بيانات: أكبر هبوط يومي لأسعار البنزين في أمريكا منذ 2020

انخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 1% في يوم واحد، لتسجل وتيرة هي الأكبر على أساس يومي منذ مارس من العام 2020، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحسب بيانات “إيه إيه إيه”، بلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية 3.214 دولار لكل جالون، وهو أقل مستوى في 14 شهرًا.

وانخفض الطلب الموسمي على البنزين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 1998، في حال استبعاد عام 2020 الذي شهد ذروة الإغلاق المرتبط بالوباء، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما يشهد المعروض من الوقود حالة من الارتفاع في الولايات المتحدة، مع ارتفاع مخزونات البنزين في الأسبوع المنتهي في التاسع من ديسمبر بنحو 4.5 مليون برميل.