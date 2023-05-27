بيانات: أرباح الشركات الصناعية بالصين تهبط 18% في أبريل

هبطت أرباح شركات القطاع الصناعي في الصين في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، وسط استمرار معاناة الشركات من ضغوط هوامش الأرباح بجانب تراجع معدلات الطلب وسط تعثر التعافي الاقتصادي، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء إلى أن الأرباح انخفضت 20.6% من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت 21.4% في الأشهر الثلاثة الأولى.

وفي أبريل وحده، تراجعت أرباح شركات القطاع الصناعي 18.2% على أساس سنوي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء الذي يقدم بيانات شهرية فقط في بعض الأحيان. وكانت الأرباح قد انخفضت 19.2 % في مارس.

وتعاني الشركات الصينية وسط ضعف الطلب في الداخل وفي الأسواق الرئيسية لصادرات البلاد.

وقالت لينوفو، أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم، هذا الأسبوع إن الإيرادات والأرباح الفصلية تراجعت في الفترة من يناير إلى مارس وخفضت الشركة القوة العاملة بها بنسبة ثمانية إلى تسعة بالمئة لخفض التكاليف، مع استمرار تراجع الطلب العالمي على أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

وسجلت الشركات الأجنبية انخفاضا في أرباحها بلغ 16.2% من يناير إلى أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت أرباح شركات القطاع الخاص 22.5%، وفقا للبيانات.

جاءت قراءات الأرباح القاتمة بعد أن ألمحت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لشهر أبريل والتي تشمل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار العقاري، إلى أن التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية شركات يبلغ دخلها السنوي 20 مليون يوان (2.89 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الأساسية.