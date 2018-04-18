بياجيو الإيطالية تستهدف حصة سوقية 6% من مبيعات التوك توك

العضو المنتدب: بحث تمويل الشباب مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك



أحمد عوض



تستهدف شركة بياجيو الإيطالية، المتخصصة في إنتاج مركبات النقل الخفيفة، حصة سوقية، بين 5 و6% من مبيعات سوق “التوك توك” والدراجات ذات الثلاث عجلات، خلال العام الحالي.



جاء ذلك على هامش إعلان شركة راية للتصنيع المتطور، إحدى مجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، الأسبوع الماضي، عن بدء تصنيع مركبات النقل الخفيفة من شرائح “التوك توك والدراجات ذات الثلاث عجلات”، باستثمارات مبدئية 100 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة بياجيو الإيطالية.



أكد سيرجو روبينو، نائب رئيس مجموعة بياجيو الإيطالية، أن الشركة العالمية حرصت على الدخول بالسوق المحلية عبر توقيع شراكة مع راية القابضة للاستثمارات لتصنيع شرائح “التوك توك والدراجات ذات الثلاث عجلات لنقل البضائع”؛ في ظل زيادة الفرص التنافسية وتحقيق الخطط المستهدفة، موضحا أن المجموعة أعدت إستراتيجية تعتمد على التوسع في مختلف أنحاء المحافظات، وكذا توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.



أشار إلي أن المجموعة الإيطالية ستعمل على نقل الخبرات والتكنولوجيا بمنتجاتها المنتجة بمصنع راية للتصنيع والتطوير، وفق المعايير المطبقة بدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي تدريب العمالة والمهندسين بمختلف الورش لرفع مستوي وكفاءة الخدمة المقدمة للعملاء.



كشف عن أن المجموعة تخطط لإنتاج موديلات جديدة بمصنع راية القابضة للاستثمارات، بخلاف الثلاثة مركبات التي تم الإعلان عنها هي “التوك توك، ومركبة لنقل البضائع، دراجة مخصصة للمناطق السياحية”.



أشار إلي أن السوق المحلية تعتبر من اﻷسواق الواعدة في صناعة مركبات النقل الخفيفة “التوك توك”؛ إذ تحتل المرتبة الثانية بقائمة أسواق الشرق اﻷوسط وأفريقيا، مطالبا بضرورة الإفصاح عن الخطط المستقبلية للحكومة من خلال إصدار القوانين المنظمة لصناعة السيارات، لمنح المستثمرين رؤية واضحة على التعميق في المكون المحلي، فضلا عن ضرورة منع دخول المنتجات التي تتسم بالجودة والأمان المنخفضة بالسوق.



أكد أسامة زكي، العضو المنتدب لشركة راية للتصنيع المتطور، إحدى مجموعة شركات راية القابضة للاستثمارات المالية – المتخصصة في تجميع مركبات النقل الخفيف والمتوسطة، أن مشروع التصنيع المحلي للمركبات الخفيفة، جاء بعد إجراء دراسات تفصيلية من جانب شركتي استشاريتين أحدهما بريطانية والأخرى هندية على طبيعة سوق السيارات ومدى حجم الفرص الاستثمارية به، موضحا أن الدراسات بينت تطور مبيعات “التوك توك” بالسوق المحلية بين 70 و80 ألف وحدة سنويا – على أن تصل إلى 120 ألف مركبة بحلول عام 2020.

أشار إلى أن فريق من “بياجيو اﻷيطالية”، قام بتصميم خط الإنتاج لمصنع راية للتصنيع المتطور بالسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والعمالة القائمين على التصنيع، موضحا أن الشركة تتولى التجهيزات النهائية بالمصنع على أن يبدأ مشروع التجميع منتصف 2018، كاشفا عن مستهدفات الشركة الإنتاجية من منتجات بياجيو الإيطالية عبر تصنيع 30 ألف وحدة بنسب مكون محلي تتراوح ما بين 10 و15% بمختلف المركبات خلال العام اﻷول.



أكد أن الشركة تخطط لرفع نسب المكون المحلي بمنتجاتها إلى 40% بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة سوقية قدرها 20% من مبيعات المركبات الخفيفة بحلول 2020.



أضاف أن المجموعة تولي اهتمامها على رفع وكفاءة ومستوى خدمات ما بعد البيع وتوفير قطع الغيار الأصلية بالتعاون مع شبكة الموزعين بمختلف المناطق، كاشفا عن مستهدفات “راية القابضة” بالانتشار على معظم محافظات الجمهورية بمراكز الصيانة بحلول 2019.



أضاف أن “راية القابضة”، ستقوم بإطلاق عروض تمويلية متعددة بنظم التقسيط للمستهلكين، وكذا بحث الفرص التمويلية للمشاريع الخاصة بالشباب مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر وعدد من البنوك في إطار تخفيف العبء على المستهلكين في ظل ارتفاع اﻷسعار.

تابع أن شركته تخطط للاستفادة من الحوافز الممنوحة للمصدرين طبقا للاتفاقيات الدولية المبرمة منها “أغادير والكوميسا” عبر تصدير منتجاتها لدول شمال أفريقيا.

يذكر أن شركة راية للتصنيع المتطور تعد شركة حديثة أسستها راية القابضة للاستثمارات المالية، مطلع العام الحالي على أن يكون التمويل الذاتي في حدود 60 مليون جنيه والحصول على قرض ائتماني في حدود 40 مليون جنيه بإجمالي الاستثمارات في حدود 100 مليون جنيه.

وتمتلك شركة بياجيو الإيطالية، 6 مصانع منتشرة في دول الصين والهند وإيطاليا وفيتنام، فضلاً عن 7 مراكز للأبحاث والتطوير وتمكنت من بيع 800.176 مركبة خلال 2017 مقابل صافي مبيعات بقيمة 9.391 مليون يورو؛ بالإضافة إلى أن المجوعة الإيطالية تستحوذ على حصة سوقية قدرها 48.8% بالسوق الهندي في قطاع البضائع.

