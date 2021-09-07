«بى واى دى» و«لادا» تصدرتا «الملاكى» خلال 5 أشهر

تصدرت «بى واى دى» و«لادا» تسليمات سيارات الركوب بمبادرة إحلال المركبات التى مر على إنتاجها 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين» بعد أن تمكنت من بيع وتسليم 1860 سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى %40 من إجمالى تسليمات الشهور الخمسة الأولى من دخول المبادرة حيز التنفيذ فى أبريل الماضى، والتى تقدر بـ 4650 وحدة.

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، فى تصريحات لـ «المال» إن شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بى واى دى ولادا ومنتج ميكروباص كينج لونج، لاتزال تتربع على قمة الشركات الأكثر تسليمات للمركبات العاملة بالوقود المزدوج على مدار الفترة من أبريل وحتى نهاية أغسطس هذا العام.

وأشار إلى أن المركز الثانى جاء من نصيب شركة نيسان ايجيبت بعد أن نجحت فى تسليم 1395 سيارة، لتستحوذ على حصة تصل إلى %30 من إجمالى التسليمات مع العلم أن العلامة اليابانية تشارك فى المبادرة عبر طرازين وهما نيسان صنى، وسنتر التابعين لفئة السيدان العائلية رباعية الأبواب.

وحلت شركة المنصور للسيارات، وكلاء سيارات شيفروليه وأوبل وإم جى وبيجو وغيرها من العلامات التجارية، فى المركز الثالث فى القائمة بعد أن نجحت فى تسليم 1163 وحدة من طراز أوبترا، المنتمى لفئة السيارات السيدان العائلية رباعية الأبواب، لتستحوذ على حصة تقدر نسبتها بـ %25.

وحصدت شركة جى بى غبور، وكلاء سيارات هيونداى وشيرى وغيرها من الماركات، المركز الرابع فى قائمة الشركات الأكثر تسليمات للمركبات الجديدة بمبادرة الإحلال بعد أن اكتفت بتسليم 232 وحدة خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية أغسطس، لتستحوذ على حصة تصل إلى %5 من إجمالى التسليمات خلال هذا الشهر، مع استمرار أزمة نقص مكونات إنتاج كلًا من هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB.

تسليم 450 سيارة كاش

قال د.عوض إنه على الرغم من التسهيلات الإئتمانية التى تمنحها المبادرة للعملاء الراغبين فى المشاركة إلا أن البعض يفضل دفع ثمن السيارة كاش دون الحاجة إلى الإقتراض من البنوك، مشيرًا إلى أن المبادرة تمكنت من تسليم 450 سيارة كاش، بحصة تصل إلى %10 من إجمالى التسليمات.

وأضاف أن ما يقرب من 4200 سيارة جديدة تعمل بالوقود المزدوج تم تسليمها عن طريق الدفع بالقسط من خلال البنوك المشاركة فى المبادرة، بحصة تصل إلى %90.

وأشار إلى البنوك الأكثر تمويلا لمبادرة إحلال السيارات وفى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك قطر الوطنى QNB، وبنك قناة السويس، وبنك الإسكان والتعمير.

تسليم 1550 وحدة خلال شهر أغسطس

تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة المالية إلى تمكن مبادرة إحلال السيارات من تسليم ما يقرب من 1550 سيارة خلال شهر أغسطس، مقابل 673 وحدة مسلمة خلال شهر يوليو، بنسبة نمو تصل إلى %130.3.

وبلغ عدد سيارات الركوب المسلمة ما بين ملاكى وتاكسى خلال شهر أبريل، والذى يمثل بدء دخول المبادرة حيز التنفيذ الفعلى، ما يقرب من 340 سيارة، وارتفع الرقم إلى 660 سيارة خلال شهر مايو بالتزامن مع تزايد عدد المتقدمين بالمبادرة، وفى ظل إجراء وزارة المالية بعض التحسيات والتعديلات على الموقع الرسمى للمبادرة ارتفعت التسليمات إلى 1427 سيارة بنهاية مايو.

وتراجعت المعدلات خلال شهر يوليو إلى مستوى 673 سيارة بالتزامن مع الأجازات الطويلة التى شهدها الجهات الحكومية هذا الشهر مع حلول عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى أجازة ثورة 23 يوليو.

ويبلغ عدد السيارات القديمة بساحات تخريد محافظات المرحلة الأولى ما يقرب من 5400 سيارة، وتتولى شركة الرضوان مهام تكهين تلك المركبات بعد أن تمكنت من اقتناص المزايدة التى أعلنتها وزارة المالية لبيع تلك المركبات بعد منافسة قوية مع 6 شركات محلية.

وفازت «الرضوان» بالمزايدة بعدما تقدمت بأفضل عرض مالى وفنى مقارنة مع بقية الشركات المشاركة بسعر يصل إلى 2350 جنيه للسيارة الملاكى أو التاكسى، و4700 جنيه للميكروباص.

وبدأت عمليات إحلال وتجديد الميكروباص فى منتصف أغسطس الماضى، وتمكنت المبادرة من تسليم 100 ميكروباص بواقع 60 وحدة من ماركة كينج لونج، و40 مركبة من العلامة المحلية زيمكس، وتخطط المبادرة تسليم 300 ميكروباص شهريًا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن إجمالى الطلبات المقدمة على الموقع الرسمى للمبادرة سجل بنهاية الشهر الماضى 650 طلبا.

وتجدر الإشارة إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت على مدار الشهور الخمسة الأولى من انطلاق مبادرة إحلال السيارات ما يقرب من 110 ملايين جنيه كحافز أخضر للسيارات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات القديمة.