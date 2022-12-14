«بى تى إس» الأمريكية تقتنص %10 من «إيدام» للخدمات الطبية

استحوذت شركة «بى تى إس» الأمريكية القابضة للاستثمار على %10 من أسهم «إيدام» للخدمات الطبية.

كشف الدكتور إيهاب كامل، العضو المنتدب لشركة «إيدام» للخدمات الطبية، أنه سيتم توظيف حصيلة الصفقة -الذى رفض تحديد قيمتها- فى توسيع محفظة خدمات شركته، والوصول إلى 2.5 مليون عميل بنهاية 2023.

وأعلنت «بى تى إس» فى بيان صحفى -أمس الأول الاثنين- عن توصلها لاتفاق شراكة مع «إيدام» ‏للخدمات الطبية من خلال ذراعها التنفيذية بمصر، وتم بموجبه استحواذ الأولى على نسبة من أسهم الشركة المصرية.

وأضاف «كامل» فى تصريحات لـ«المال» أن «إيدام» تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية للقطاع التعليمي، مشيرًا إلى أنها تسعى لتوقيع بروتوكول شراكة مع إحدى الجامعات المصرية.

ولفت إلى أن «إيدام» لديها استراتيجية لتوفير خدماتها لأصحاب المعاشات، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى خلال العام المقبل .

وفى سياق متصل، لفت إلى أن «إيدام» ستفتح مكتبًا لها فى مدينة دورتموند الألمانية فى يناير 2023، مبينًا أن الشركة تخطط للتوسع محليًا من خلال إضافة 9 محافظات جديدة.

وأشار إلى أن شركته لديها مكاتب تمثيلية بأسواق السودان وأثيوبيا، وتدرس التوسع فى أفريقيا خلال الفترة المقبلة، مع دراسة تقديم خيارات تكفل تغطية المرضى فى الخارج.

وكشف «كامل» عن وجود مفاوضات حاليًا مع إحدى النقابات، بهدف تقديم حزمة خدمات «إيدام»، ومن المتوقع أن تنتهى فى الربع الأول من العام المقبل.

وتأسست شركة «إيدام» فى فبراير 2019 وتعمل فى نشاط تقديم خدمات صحية عبر شبكة تضم أكثر من 3000 مقدم خدمة طبية فى مصر.