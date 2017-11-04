بى تو بى للعقارات تبدأ تسويق بولاريس بالقاهرة الجديدة



قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للاستثمار العقارى، إن الشركة ستبدأ فى تسويق مشروع بولاريس الذي يعد مشروعا تجاريا إداريا بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن المشروع تبلغ مساحة المبانى به 15 ألف متر مربع، وقامت شركة كى ار فى دى بشراء المبنى بالأرض وتستكمل الاعمال الانشائية له حاليا ويشتمل على اكثر من 4 إدوار إدارية .

وأضاف عادل ان المشروع يتيح وحدات إدارية بمساحات صغيرة تناسب العديد من الانشطة كما تتاح الوحدات كاملة التشطيب، متوقعا لانتهاء من المشروع خلال سنة ونصف ويشتمل على مسطحات واسعة تناسب شركات الأموال والبنوك .