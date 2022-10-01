«بى تك»: 100.2 مليار جنيه حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية خلال 8 شهور

كشف محمود خطاب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة “بي تك” عن أن حجم سوق الأجهزة الإلكترونية والمنزلية المحلية خلال الفترة (يناير- أغسطس) من العام الحالي ارتفع بنسبة 15% ليبلغ 100.2 مليار جنيه مقابل 87.3 مليار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليوم بمناسبة افتتاح فرع “بي تك” سيدي جابر بالإسكندرية.

وقال إن إجمالي استثمارات الفرع الجديد بالاسكندرية يصل إلى 32 مليون جنيه ويقع على مساحة 3050 متر مربع وتصل تكلفة البضاعة المعروضة نحو 17 مليون جنيه فيما بلغ عدد المنتجات المعروضة نحو 2000 منتج ووفر الفرع نحو 75 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الفرع يتميز بوجود أول منطقة للألعاب الإلكترونية بأفضل المنتجات بمساحة 175 مترا مربعا، وهو أول فرع تتواجد به مساحة لبيع منتجات “بي تو بي” وأكبر مساحة لعرض منتجات “سمارت هوم” كما يتيح الفرع إمكانية الإصلاح السريع للموبايلات ونقل بيانات ضمان ممتد وخدمات أخرى بالإضافة إلى أفضل عروض “أوت ليت “بمساحة عرض تتخطى 700 متر مربع.

وقال “خطاب” إن إجمالي فروع “بي تك” في محافظة الإسكندرية بلغ 12 فرعا بالإضافة إلى 3 فروع “بي تك”.