بى تك تطلق المرحلة الأولى من مبادرة هنتمم الفرحة فى 7 محافظات

المرسى عزتبدأت شركة بى تك - الرائدة فى بيع وتوزيع الأجهزة المنزلية - مبادراتها "هنتمم الفرحة" فى مرحلتها الأولى العام الحالى والتى تقدر قيمتها بأكثر من 2.5 مليون جنيه لتشمل 7 محافظات مصرية تضم : البحيرة، الشرقية، الاسماعيلية، بورسعيد، المنيا، الغربية، الجيزة بهدف تقديم 6 أجهزة كهربائية ومنزلية عبا

المرسى عزت

بدأت شركة بى تك – الرائدة فى بيع وتوزيع الأجهزة المنزلية – مبادراتها “هنتمم الفرحة” فى مرحلتها الأولى العام الحالى والتى تقدر قيمتها بأكثر من 2.5 مليون جنيه لتشمل 7 محافظات مصرية تضم : البحيرة، الشرقية، الاسماعيلية، بورسعيد، المنيا، الغربية، الجيزة بهدف تقديم 6 أجهزة كهربائية ومنزلية عبارة عن (بوتجاز،سخان،غسالة،مروحة ،فلترمياه،خلاط) لـ 100 عريس/عروسة فى كل محافظة بإجمالى 700 عريس / عروسة واجمالى 4200 جهاز.

وبدأت المرحلة الأولى للمبادرة فى الفترة من 10 أبريل الحالى حتى 3 من مايو المقبل، على أن تتبعها المرحلة الثانية والتى تشمل 10 محافظات والتى سيتم تنفيذها فى ديسمبر المقبل بإجمالى 1000 عريس / عروسة من خلال اهدائهم/ اهدائهن 6000 جهاز وبتكلفة 3.5 مليون جنيه مصرى وبذلك تكون “بى تك” قد قامت بإدخال الفرحة على اكثر من 2700 اسرة مصرية على مدار عامى 2017 ، 2018.

وتهدف الشركة من المبادرة مساعدة الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وإشاعة روح الأمل والفرحة فى نفوسهم ، حيث يتم اختيار الحالات المستحقة من الشباب المقبل على الزواج بواقع 100 حالة زواج فى كل محافظة وفقا لمعايير وآليات محددة من خلال بنك الحياة الكريمة كأحد بنوك الخير العاملة فى مصر .

وأعرب الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك “عن سعادته بانطلاق المبادرة للعام الثانى على التوالى بعد النجاح الذى حققته فى العام الماضى حيث انطلقت المبادرة خلال شهر ديسمبر 2017 فى 10 محافظات مصرية وشملت كل محافظة تجهيز 100 عريس/ عروسة بإجمالى 1000 عريس /عروسة وبإجمالى عدد أجهزة 6000 جهاز وبقيمة 4.5 مليون جنيه.

وأكد فى بيان صحفى أن الشركة تولى أهمية خاصة لأنشطتها فى مجال المسئولية المجتمعية على مستوى الإدارة العليا للشركة وكذلك على مستوى الموظفين أيضا، حيث تنبع أهمية هذا التوجه من الدور المنوط به للشركة تجاه المجتمع الذى تعمل فيه.

وتعتمد فكرة المبادرة على تجهيز العرائس والمساعدة فى إتمام فرحتهن، وهذا العامتم البدء بـ 7 محافظات فى المرحلة الأولى وخلال المرحلة الثانية ستصل عدد المحافظات التى تمت فيها المبادرة 27 محافظة ونأمل أن تصبح مبادرة “هنتمم الفرحة” نموذج يحتذى به، وأن نفتح الطريق لكل من يريد أن يشارك ويقوم بمساعدة الشباب حتى تعم الفرحة على كل محافظات مصر”.

وأضاف:” أن الشركة تخطط لإهداء اكثرمن 10000 جهاز لـ 1700 عريس / عروسة من الحالات المستحقة فى المرحلتين الأولى والثانية للمبادرة بإجمالى 6 ملايين جنيه، والتى تهدف إلى مساعدة غير القادرين على إتمام زواجهم وفى إطار الدور الرائد الذى تلعبه الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر “.

ومن جانبه، قال الدكتور معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذى لبنوك الخير: ” نسعد بالتعاون مع شركة “بى تك” التى أثبتت عن جدارة إيمانها بالعطاء وإظهار النية الطيبة دوما فى كل مبادرة تقدمها للمجتمع، ونحن فى بنوك الخير نسعى دائما لخدمة الحالات المستحقة ، كما تعد شركة بى تك من الشركات الشريكة منذ تأسيس بنك الطعام المصرى فى عام 2006 كأول بنوك الخير نظراً لإيمانها بنفس الفلسفة وتسعى دوما لتوصيل الخدمة للمستحق الحقيقي” .

يذكر أن شركة بى تك كانت قد انطلقت أعمالها فى عام 1997 بثلاثة فروع لبيع الأجهزة المنزلية والإلكترونية بنظام التجزئة فى محافظة القاهرة إلى أن تضاعفت لتصل اليوم الى اكثر من 70 فرعًا فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية وتعمل فى 28 مدينة، ويعمل لديها أكثر من 3500 موظف.