«بى تك» تستهدف 800 مليون جنيه مبيعات «B2B» بنهاية العام

تستهدف شركة «بى تك» للتجارة والتوزيع تحقيق مبيعات عبر نشاط «Business to Business» بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

قال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة إنها توسعت فى نشاط «Business to Business» لخدمة الهيئات والكيانات المختلفة من بينها مطورون عقاريون، على رأسها «السادس من أكتوبر – سوديك» و«إعمار مصر» و«ريدكون» منذ منتصف العام الماضي، إذ تستهدف مبيعات بقيمة 800 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وأوضح – خلال حواره مع برنامج «CEO LEVEL» المذاع على قناة جريدة «المال» بموقع يوتيوب – أن تعاقدات «B2B» تعتمد على تزويد الكيانات بكل الأجهزة الإلكترونية، لافتًا إلى أن «بى تك» تسعى لتسجيل مبيعات بذلك النشاط بـ 1.25 مليار جنيه فى عام 2023.

على صعيد خطة «بى تك» للتوسع الجغرافى، قال «خطاب» إنه خلال 2022 تم افتتاح 40 فرعا جديدا، ومن المخطط أن يصل الإجمالى بنهاية العام إلى 152 فى 24 محافظة و34 مدينة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإنشاء ما يزيد عن 35 آخرين خلال 2023.

وعن ملكية «بى تك» حاليًا قال إنها تتبع «دى أر إى إنترناشيونال الإنجليزية» فيما يتوزع هيكل ملكية الأخيرة بواقع %66 لـ«بى تى القابضة» المملوكة لعائلة خطاب و%34 لصندوق الاستثمارات العامة السعودى.

وبشكل عام استبعد أن تلجأ «بى تك» لإجراء أى عمليات زيادة رءوس أموال خلال العامين المقبلين، فى ظل كفاية سياسة التمويل الحالية لدى الشركة، خاصة مع إطلاق برنامج التوريق.

ونشرت «المال» الخميس الماضي، أن «بى تك» تستعد لطرح إصدار توريق بقيمة مليار جنيه قبل نهاية العام الجارى كشريحة أولى ضمن برنامج يتراوح من 8 إلى 9 مليارات جنيه، من المخطط تنفيذه خلال 5 سنوات.