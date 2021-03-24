«بى تك» تستهدف نموا يصل الى %20 فى المبيعات.. وتوصيل الخدمة فى سـاعة

تستهدف «بى تك» المتخصصه فى توزيع وتسويق الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تقديم خدمة جديده لعملاء الشركه تتعلق بتوصيل المنتج للعميل فى مده لا تتجاوز ساعه واحده من طلبه له بجانب تقديم خدمات التركيب والصيانه لعدد 8 ماركات تجارية تختص الشركه بتسويقها وتوزيعها.

أكد الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الإنتهاء من اطلاق منصه الكترونيه لمساعدة صغار التجار وعملاء الإقتصاد غير الرسمى حيث تمكنهم من فتح حساب يتم التعامل عليه بشكل الكترونى كامل يستطيع من خلاله التاجر أو العميل من إجراء عمليات البيع والشراء .للتخفيف على خدمات البيع المباشر فى ضوء الإجراءات الإحترازيه للتعامل مع فيروس كورونا المستجد

وتسعى الشركة لتحقيق %19.5 إرتفاعا فى حجم مبيعاتها بالسوق المصرية خلال العام الجارى والوصول بمنافذها البيعيه إلى محافظتى شمال سيناء والوادى الجديد. حيث أن الطبيعه الجغرافية والكثافه السكانية ظلت لفترات قريبه حائلا. لتنفيذ خطط التوسع بالمحافظات الحدودية.

تخطط لافتتاح 15 فرعا جديدا خلال 2021.. ولا نية للطرح فى البورصة

قال خطاب إنها تعتزم افتتاح 15 فرعاً جديداً خلال العام الجارى. تم افتتاح ثلاثه منها حتى الآن كان آخرها فرع محافظة بورسعيد. بتكلفه 13 مليون جنيه. بجانب 99 فرعا منتشرا بعدد 25 محافظه

ونفى خطاب الاتجاة لطرح أسهم شركته بالبورصه أو إتجاهه لإضافة نشاط تصنيع المنتجات، موضحا أن اجمالى ماضخته الشركه من استثمارات فى توسعاتها لتغطية كافة محافظات الجمهوريه بلغ 1.5 مليار جنيه حيث ارتفعت من 200 مليون جنيه عام 2018 حتى وصلت الى 400 مليون جنيه عام 2020 ومن المتوقع ضخ إستثمارات بقيمة 521 مليون جنيه خلال العام الحالى 2021.بالرغم من أزمة جائحة كورونا وتراجع حركة التجاره العالمية.

وذكر أن «بى تك» تستهدف الوصول الى عدد 108 فرع خلال العام الجارى بمساحات 71.773 مليون متر بعد ارتفاع المبيعات %51 باجمالى عدد عملاء بلغ 321.000 عميل.

وأشار خطاب إلى أن الجائحه لم تؤثر على حجم العماله بالمنافذ التابعة.حيث ارتفع حجم العماله من 1322 عاملا عام 2011 الى 51876 عام 2021. مبيعات-بى-تك

وتابع أن نسبة تعثر عملاء الشركه بمختلف محافظات مصر لا يتجاوز %1 نظرا لسياسات التقسيط المرنه التى تنتهجها مشيرا إلى افتتاح فرع بالعلمين الجديدة في إطارخطة الشركه لإفتتاح منافذ بيع بالمدن الجديده.

وقال خطاب إن الشركه ضخت 200 مليون جنيه استثمارات فى إطلاق منصه الكترونيه. بهدف التغلب على صعوبة وتراجع ظروف البيع المباشر بعد أزمة جائحة كورونا . وبلغت عدد الزيارات للموقع خلال عام 20 – 21 نحو 5.1 مليون بجانب إطلاق موقع «بى تك بيزنس» للشركات والمؤسسات الذى يسهل إجراءات التعاقد مع عملاء الشركه لتوريد الاجهزه الكهربائية والإلكترونيه بأسهل الطرق فضلا عن انشاء 100 مركز خدمة وصيانه لخدمة العملاء بجانب جذب عملاء جدد من اسواق الاقتصاد غير الرسمى.

وقال إن الشركه بصدد إدخال خدمات جديده تتعلق بالبيع. بخلاف التركيب والصيانه.ويتم حاليا العمل على تقديم خدمه جديده لعملاء الشركه تتعلق بتوصيل المنتج للعميل فى مده لا تتجاوز ساعة واحدة من طلبه له. وأضاف أن شركته انتهت من اطلاق منصه الكترونيه منتصف يناير الماضى تمكن التاجر الصغير من فتح حساب يتم التعامل عليه بشكل الكترونى كامل يتمكن من خلاله من إجراء عمليات البيع والشراء.

وحول الدور المجتمعى للشركة اكد خطاب أن حجم المشاركة المجتمعيه بلغ 100 مليون جنيه من عام 2012 وحتى الآن قائلاً: اخترنا شعار «حانتمم الفرحة» لتحديد واجبتنا ومسؤلياتنا المجتمعيه للتعاون مع بنك الطعام ومؤسسة بهيه ومستشفى أهل مصر.

وتابع: كما افتتحنا مدرسة بى تك للتكنولوجيا التطبيقية كأول مدرسة لتعليم تجارة التجزئة فى مصر وفى طريقنا للحصول على ترخيص بمنح شهادة جامعية فى ذات التخصص، لافتا إلى ان خريج المدرسة يحصل على شهادة معتمدة دوليا فى ثلاثة تخصصات التسويق واللوجستيات والصيانة، وتبلغ تكلفة الطالب سنويا 30 ألف جنيه تتحملها شركته بالكامل.