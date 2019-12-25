«بى تك» تحتفل بمبادرة هنتمم الفرحة لتوفير الأجهزة المنزلية للعرائس مجانا

وأشار رئيس مجلس إدارة بى تك إلى أن مبادرة هنتمم الفرحة هى مبادرة مجانية تقوم على توفير الأجهزة المنزلية للعديد من الأسر فى 27 محافظة.

قال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بى تك للأجهزة المنزلية والكهربائية ، إنه على مدار العامين الماضيين شاركنا فى إتمام فرحة 4500 عروسة.

وأضاف خلال احتفال الشركة بمبادرة هنتمم الفرحة الآن التى تقوم على توفير الأجهزة المنزلية والكهربائية للعرائس أن المبادرة منتشرة فى أنحاء الجمهورية .

وأشار رئيس مجلس إدارة بى تك إلى أن مبادرة هنتمم الفرحة هى مبادرة مجانية تقوم على توفير الأجهزة المنزلية للعديد من الأسر فى 27 محافظة.

وأكد أنها تعد ضمن أهم مبادرات بى تك للمسؤولية المجتمعية ، والتى تعد مبادرة مستمرة على مدار العامين الماضيين وحتى الآن.

وأشار إلى أن المبادرة تتم بالتعاون مع العديد من الجمعيات الأهليه ومنها مؤسسة بهية وبنك حياة كريمة والعديد من المؤسسات الخيرية.