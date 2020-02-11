طاقة

«بى بى» و«شلمبرجير» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى التحول الرقمى بسوق استكشاف الغاز بالمتوسط

ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول إيجبس 2020
نسمة بيومي 3:40 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20 3:40 م, الثلاثاء, 11 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول إيجبس 2020 ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتى «بى بى» البريطانية و«شلمبرجير» العالمية للتعاون فى مجال التحول الرقمى بسوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط .

وقع المذكرة كل من المهندس هشام مكاوى رئيس شركة «بى بى» البريطانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهندا غربى نائب الرئيس التنفيذى لشركة «شلمبرجير» العالمية ، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وبرنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة البريطانية وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير العالمية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

ملف الكاتب نسمة بيومي

اقرأ أيضاً