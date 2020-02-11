«بى بى» و«شلمبرجير» توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى التحول الرقمى بسوق استكشاف الغاز بالمتوسط

ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول إيجبس 2020

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول إيجبس 2020 ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركتى «بى بى» البريطانية و«شلمبرجير» العالمية للتعاون فى مجال التحول الرقمى بسوق فرص البحث والاستكشاف عن الغاز بشرق المتوسط .

وقع المذكرة كل من المهندس هشام مكاوى رئيس شركة «بى بى» البريطانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وهندا غربى نائب الرئيس التنفيذى لشركة «شلمبرجير» العالمية ، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى وبرنارد لونى الرئيس التنفيذى لشركة البريطانية وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير العالمية.