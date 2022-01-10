«بى بى» تفوز بحقوق التنقيب عن الغاز بامتياز جديد شرق البحر المتوسط

أعلنت بى بى عن فوزها بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط عقب مشاركتها الناجحة في المزايدة العالمية الرقمية الأولى للبحث عن الغاز واستغلاله في البحرالمتوسط والتي سبق أن أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية من خلال بوابة مصر للإستكشاف والإنتاج عام 2021.

حصلت بى بى على حقوق التنقيب بنسبة 50% بالتساوى مع شركة إينى الإيطالية المشغل لمنطقة امتياز EGY-MED-E5. يقع الامتياز على بعد حوالى 130 كيلومترا شمال شرق مدينة بورسعيد وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالى 3,200 كيلومتر مربع على عمق يتراوح ما بين 500 و1200 متر.

صرح كريم علاء ، الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا : ” تعتز بى بى بشراكتها القوية والناجحة مع وزارة البترول والثروة المعدنية كمستثمر رئيسي في منطقة حوض البحر المتوسط ” وأضاف “.

يعد فوز بى بى بحقوق التنقيب في منطقة امتياز جديدة تعزيزاً لالتزام الشركة بضخ المزيد من الاستثمارات لمواصلة جهودها الفعالة لاكتشاف وتنمية احتياطيات غازية والتعجيل بإضافتها على خريطة الإنتاج القومى من خلال ربطها بالبنية التحتية المقامة وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر “.

تعمل بى بى في مصر منذ ما يقرب من 60 عاما ، استثمرت خلالهم أكثر من 35 مليار دولار وكانت دائماً شريكا نشطا ورئيسيا في قطاع الطاقة المصري.