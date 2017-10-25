بى بى إى بارتنرز تستحوذ على حصص فى 3 شركات طاقة

مصطفى طلعتعلمت «المال» أن مجموعة «بى بى إى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية، تستعد للاستحواذ على حصص تتراوح بين 25 و%30 فى 3 شركات تعمل فى مجال الطاقة المتجددة بالسوق المحلية.وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات تمتلك 3 محطات بطاقة حوالى 130 ميجا وات، موزعة بواقع 50 ميجا وات

مصطفى طلعت

علمت «المال» أن مجموعة «بى بى إى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية، تستعد للاستحواذ على حصص تتراوح بين 25 و%30 فى 3 شركات تعمل فى مجال الطاقة المتجددة بالسوق المحلية.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشركات تمتلك 3 محطات بطاقة حوالى 130 ميجا وات، موزعة بواقع 50 ميجا وات لاثنتين منها و30 ميجا وات للمحطة الثالثة ويبلغ حجم استثماراتهم الإجمالى 170 مليون دولار.

وفضلت المصادر عدم الإفصاح عن أسماء الـ3 شركات، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقات خلال أيام قليلة.

وأشارت إلى أن تلك الصفقات تعد أولى خطوات اختراق شركة «بى بى إي» لمجال الطاقة المتجددة، الذى يُعد من القطاعات الواعدة بعد صدور نظام تعريفة التغذية الكهربائية، الذى سمح للقطاع الخاص بالاستثمار به.

يشار إلى أن هناك اهتمامًا حكوميًا بقطاع الطاقة المتجددة، شمل الإعلان عام 2014 عن أول برنامج لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة من خلال عقود طويلة الأمد مع المنتجين سواء فى المنازل أوالقطاع الخاص، والذى يعرف بتعريفة التغذية الكهربية للطاقات المتجددة.

وكان علاء سبع، الشريك والمؤسس بمجموعة بى بى إى بارتنرز، قد أكد، فى حوار مع «المال»، الشهر الماضى، أن شركته تبحث عن المزيد من الفرص الاستثمارية بعدد من القطاعات بالسوق المحلية على رأسها الطاقة والخدمات المالية غير المصرفية، والقطاع الغذائى.

ومنذ عدة أسابيع، أعلنت شركة «بى بى إي» عن استحواذ شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى – التابعة لها – على %60 من أسهم شركة تى بى إى مصر لحلول وخدمات السداد الإلكترونى، بقيمة 156 مليون جنيه، وذلك مناصفة مع شركة إم إم للصناعة والتجارة.

يشار إلى أنه تم تأسيس بى بى إى بارتنرز فى 2006، من خلال 18 مستثمراً محلياً وأجنبياً، وتركز على الاستثمار المباشر، فيما يتولى رئاسة مجلس إدارتها رجل الاعمال حازم بركات.

وتضم محفظة استثمارات المجموعة شركات «ابتكار للتمويل الاستثماري»، و«توتال مصر»، و«مدينة نصر للإسكان»، و«بجسكو – الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية»، و«جيزة سيستمز»، و«مركز القاهرة لأمراض الكلى»، و«بيو فارما إيجيبت»، و«الإسماعيلية للاستثمار العقارى».