بى بى إى: استخدمنا جزءا من حصيلة الاكتتاب لرفع رأسمال شركة تابعة

رجب عزالدينقالت شركة بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية إنها استخدمت جزء من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى زيادة رأس مال شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى .جاء ذلك فى افصاح نصف سنوي مرسل للبورصة المصرية عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس فى 24 ابريل الماضى والبالغ قيمته 410 مليون جنيه .وقالت

رجب عزالدين

قالت شركة بى بى اى القابضة للاستثمارات المالية إنها استخدمت جزء من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى زيادة رأس مال شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى .

جاء ذلك فى افصاح نصف سنوي مرسل للبورصة المصرية عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس فى 24 ابريل الماضى والبالغ قيمته 410 مليون جنيه .

وقالت الشركة إنها استخدمت مبلغ 47 مليون جنيه من حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى التابعة لها ،بينما يتبقى 362.8 مليون جنيه دون استخدام حتى الىن.

وأضافت الشركة إنها تدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية فى قطاعات مختلفة مثل الأغذية والطاقة والخدمات الصحية أضافة إلى الخدمات البنكية غير المصرفية وتستهدف استخدام السيولة المتبقية من الاكتتاب فى هذه الاستثمارات خلال فترة تمتد من 6 إلى 18 شهرا .