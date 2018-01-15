بى بى آى بارتنرز تسعى لجمع 450 مليون جنيه فى البورصة

❏ حازم بركات: بدأنا الترويج بالسوقين المحلية والخليجية مصطفى طلعتتقدمت شركة «بى بى آى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية – «بلتون كابيتال» سابقاً – بمستندات طرحها بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى تعتزم تنفيذه خلال النصف الثانى من شهر فبر

❏ حازم بركات: بدأنا الترويج بالسوقين المحلية والخليجية

مصطفى طلعت

تقدمت شركة «بى بى آى بارتنرز» القابضة للاستثمارات المالية – «بلتون كابيتال» سابقاً – بمستندات طرحها بالبورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، الذى تعتزم تنفيذه خلال النصف الثانى من شهر فبراير المقبل.

وأكد حازم بركات، رئيس مجلس إدارة بى بى آى بارتنرز، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته قررت طرح حصة فى حدود %35، من رأس المال، لجمع حوالى 450 مليون جنيه، سيتم توظيفها فى تمويل عدد من الفرص الاستثمارية والتوسع بقطاعى الطاقة الجديدة والمتجددة والخدمات المالية غير المصرفية.

ويأتى طرح «بى بى آى بارتنرز» وفقا للإجراءات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة، فى أكتوبر 2017، والتى تلزم الشركات الراغبة بالطرح بالتسجيل ابتداءً لدى الهيئة، إلى جانب استيفاء واعتماد نشرة الطرح قبل القيد من إدارة البورصة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن «سيجما كابيتال» تتولى إدارة الطرح، وأن «جرانت ثورنتون» للاستشارات المالية تولت تحديد القيمة العادلة، كما يقوم مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية بمهام المستشار القانونى للطرح.

وأشار إلى أن شركته تمكنت من إتمام 3 صفقات تمويل فى القطاعات المذكورة سلفا خلال 2017، متوقعا الدخول فى 3 إلى 4 صفقات جديدة خلال العام الحالي.

وتوقع «بركات» فتح باب الاكتتاب بأسهم الشركة خلال النصف الثانى من شهر فبراير المقبل، بعد الحصول على الموافقات الرقابية، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بالبورصة مطلع مارس.

ولفت إلى أن شركته بدأت عملية الترويج للطرح بالسوق المحلية ودول الخليج، لضمان تحقيق أكبر معدلات تغطية.

ويذكر أن الإجراءات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية تلزمها بالبت فى طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء الأوراق، مع منحها أجلاً لا يتجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة.

وتضم محفظة استثمارات «بى بى آى» كلاً من «ابتكار للتمويل الاستثمارى»، و«توتال مصر»، و«مدينة نصر للإسكان»، و«بجسكو – الشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى والطاقة الكهربائية»، و«جيزة سيستمز»، و«مركز القاهرة لأمراض الكلى»، و«بيو فارما إيجيبت»، و«الإسماعيلية للاستثمار العقارى».

وكان علاء سبع، الشريك والمؤسس بالشركة، قد أكد فى حوار سابق لـ«المال»، أن شركته تخطط لدعم شركة «ابتكار» للتمويل الاستثمارى، كذلك استكمال تطوير مبانى شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى – شركة تابعة – بمنطقة وسط البلد، بالإضافة إلى ضخ استثمارات بقطاعى الطاقة والغذاء.

واستحوذت شركة بى بى آى بارتنرز عبر شركتها «ابتكار» للتمويل الاستثمارى وبالتعاون مع شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية على %60 من أسهم شركة «TBE» مصر لحلول وخدمات السداد بقيمة 156 مليون جنيه.

وأعلنت الشركة فى أكتوبر 2017، إتمام الأغلاق المالى لإنشاء 3 محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية 130 ميجاوات فى منطقة بنبان القريبة من محافظة أسوان بجنوب مصر، بتكلفة استثمارية تبلغ 190 مليون دولار.