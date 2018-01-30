بى إن سبورتس تنوى الاستئناف ضد حكم تغريمها 400 مليون جنيه

مصدر: غير نهائى وشبهة الممارسات الاحتكارية لا تمس الشبكة عبد ربه: يطبق على مقراتها ووكلائها بمصر باعتبارهم ممثلين عنها محمد فتحى تعتزم مجموعة "beIN" الإعلامية، الاستئاف ضد الحكم الصادر ضدها بتغريمها مبلغ 400 مليون جنيه، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، بحسب…

مصدر: غير نهائى وشبهة الممارسات الاحتكارية لا تمس الشبكة



عبد ربه: يطبق على مقراتها ووكلائها بمصر باعتبارهم ممثلين عنها



محمد فتحى



تعتزم مجموعة “beIN” الإعلامية، الاستئاف ضد الحكم الصادر ضدها بتغريمها مبلغ 400 مليون جنيه، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، بحسب مصدر من داخل الشبكة.

قال المصدر لـ”المال”، إن الحكم غير نهائى، وأن الحديث عن الممارسات الاحتكارية ليس فى محله، إذ تقدم الشركة لعملائها 10 قنوات على القمر الصناعى نايل سات، وباقات أخرى على “سهيل سات” و”عرب سات”، لمن يرغب فى الاشتراك بها، دون إجبار أحد على المشاركة فى باقات بعينها، أما فكرة ربط الباقات ببعضها فهو ليس بجديد، وموجود منذ أعوام فى أكثر من دولة، ولا يطبق على دولة بعينها دون الأخرى.

أقر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة مني الجرف، في جلسته المنعقدة في 3 يناير 2017، بثبوت مخالفة شبكة بي إن سبورت، لنص المادة 8 (د) من قانون حماية المنافسة، عندما ربطت الشركة بيع البطولات الدورية بعضها بعض، وربطت بيع البطولات الموسمية بالدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بالأخر، ما يحمل المشتركين أعباء إضافية، ما يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005.

قال هشام عبد ربه، المحامى الدولى المتخصص فى القضايا الاقتصادية والرياضية، والمعتمد دوليا لدى محكمة التحكيم الرياضى “كاسا” بلوزان، إن الحكم فى القضية المحالة ضد الشركة من جهاز حماية المنافسة يتفق مع صحيح الواقع، والقانون، لأن الشركة خالفت نصوص المادة 8 فقرة “د”، من قانون حماية المنافسة رقم 3 لعام 2005، لقيمها بربط بيع البطولات الدورية ببعضها رغم أن كل بطولة تمثل منتج منفصل عن الآخر.

أكد أن هذا الحكم يطبق على مقرات الشركة فى جمهورية مصر العربية، وعلى جميع مكاتب وكلائها فى مصر، وعلى حساباتها فى البنوك المصرية باعتبار أن الوكيل يمثل الشركة فى مصر، ما يمثل الشركة قانونا باعتبار أن الجريمة وقعت على أرض جمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الشركة ارتكبت وقائع غير قانونية، بتحميل المواطن أعباء إضافية عندما ألزمته بشراء جميع البطولات الدورية والموسمية معا، دون أى اختيار فى شراء كل بطولة مفردة، ما يشكل مخالفة لقانون جهاز حماية المنافسة، المختص بمواجهة أى ممارسات احتكارية، لأى سلعة، أو خدمة تباع فى السوق المصرية.

قالت منى فى بيان صحفى، إن قرار المحكمة الاقتصادية يعكس شموخ القضاء المصري، وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التي ارتكبتها شركة بي إن سبورت ضد المواطن المصري العاشق لرياضة كرة القدم.

أثنت على الدور الذي قام به المسئولين الفنيين بجهاز حماية المنافسة والجهد، الذي بذله حتى ثبوت المخالفات، الأمر الذي جعل الجهاز له السبق في التحرك ضد ممارسات الشركة، وساهم قرار الجهاز في تسليط الضوء على ممارساتها، الذي دفع بعض الجهات الدولية للتصدي لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسري بفتح التحقيق ضد الشركة في اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصري لبطولات كأس العالم حتى 2030.

حاولت “المال” الاتصال بالمستشار خالد الشلقانى، محامى شبكة “بى ان سبورتس” فى مصر، للحصول على تعليق منه على الحكم الصادر ضد الشركة، ولكن دون جدوى، وإذ تؤكد أن حق الرد مكفول للشبكة القطرية او ممثلها القانونى فى أى وقت.

يذكر أن مخالفة بي إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففي عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرية في أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين في المشاهدة بالاشتراك لمدة عام في باقة قنوات بي إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين في الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.

وقام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التي أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه في سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة في المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصري قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 شهور أو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادي للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، بالإضافة إلى إمكانية تلقي الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال “الديكودر”.

