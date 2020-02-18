«بى إنفستمنت» تعتزم تنفيذ3 صفقات بقيمة 350 مليون جنيه

تعتزم شركة بى إنفستمنت للاستثمار المباشر، ضخ استثمارات بقيمة 300 إلى 350 مليون جنيه خلال العام الحالى.

اللبان: 400 مليون جنيه.. السيولة المتاحة

وقال عمر اللبان، رئيس قطاع علاقات المستثمرين لـ«المال»، إن حجم النقدية المتاح لدى شركته خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بلغ 400 مليون جنيه، يستثمر منها 300 إلى 350 مليون خلال العام الحالي، من خلال صفقتين أو 3 صفقات.

ولفت إلى أنه حال زيادة استثمارات الصفقتين عن تلك القيمة، فسيتم تمويل الزيادة من المساهمين الحاليين بالشركة، موضحًا أنها تركز بشكل عام على قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والتعليم، وهى قطاعات واعدة وبحاجة للاستثمار المباشر.

ولفت إلى أن بى إنفستمنت تدرس ضخ استثمارات إضافية بشركة «ابتكار»، لافتًا إلى أن الأمر لم يحسم حتى الوقت الحالي.

فيما يتعلق بفرض نمو الشركات المستثمر بها قال إن معدلات النمو يتراوح بين 20 إلى %25 خلال العام الماضي، باستثناء القطاع العقارى.

تضم محفظة استثمارات «بى إنفستمنت» مجموعة من أبرز الشركات الرائدة فى مختلف القطاعات، منها شركات «مدينة نصر للإسكان والتعمير» و«توتال مصر» و«جيزة للانظمة» و«ابتكار للتمويل الاستثماري» والشراكة مع «إنفنيتى سولار» المالكة 3 محطات طاقة شمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان، ومجموعة شركات جورميه.

وكشف اللبان عن بدء نشاط شركة «تمويل السيارات» الكائنة تحت مظلة تمويل القابضة، وشركة «التمويل الاستهلاكي»، وتصدرت «تمويل» النشاط خلال أول 11 شهرًا فى 2019، بعدما حصلت على حصة سوقية قدرت %22.4 طبقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

يذكر أن تمويل القابضة للاستثمارات المالية التى يساهم فيها تحالف ثلاثى مكون من «ابتكار و»TCV « للاستثمار المباشر، وأكواير للاستثمار»، تضم محفظتها شركات تمويل للتمويل العقارى، وتمويل للتأجير التمويلى، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفر سيز للوساطة التأمينية، وفيتاس للتمويل المتناهى الصغر، وأطلقت شركتين جديدتين فى التمويل الإستهلاكى.

يتكون هيكل مساهمين شركة بى إنفستمنت القابضة من مؤسسات دولية؛ منها «بنك الاستثمار الأوروبي»، ومؤسسات وبنوك مصرية «شركة مصر للتأمين، وهيئة الأوقاف المصرية، والبنك التجارى الدولي» فضلًا عن بعض المستثمرين من الخليج.

يشار إلى أن رأس مال الشركة المرخص 2.4 مليار جنيه، والمصدر والمدفوع 800 مليون جنيه، موزعًا على 160 مليون سهم بقيمة أسمية 5 جنيهات للسهم الواحد، بحسب القوائم المالية عن 9 أشهر الأولى من 2019.

وخلال 9 أشهر الأولى من العام الماضى تراجعت ربحية الشركة هامشيًا، وسجلت 143 مليون جنيه، مقارنة 148 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2018.