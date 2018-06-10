بى إم للتأجير التمويلي تعتزم توريق محفظة بقيمة 800 مليون جنيه

سيد بدر: تعتزم شركة بى إم للتأجير التمويلى توريق نحو800 مليون جنيه تمثل جزءاً من محفظتها الائتمانية خلال العام المقبل، ضمن خطة لتنويع مصادر السيولة. وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى، والعضوالمنتدب، فى تصريحات لـ «المال»، إن بداية إجراءات طرح سندات…

سيد بدر:

تعتزم شركة بى إم للتأجير التمويلى توريق نحو800 مليون جنيه تمثل جزءاً من محفظتها الائتمانية خلال العام المقبل، ضمن خطة لتنويع مصادر السيولة.

وقال هشام شتا، الرئيس التنفيذى، والعضوالمنتدب، فى تصريحات لـ «المال»، إن بداية إجراءات طرح سندات التوريق، مرهونة بتحقيق الشركة محفظة تمويلية تقدر بنحو مليارى جنيه، مقابل 800 مليون جنيه حجم الأرصدة الحالية.

وأوضح أن توريق جزء من المحفظة يتوقف على ظروف السوق، وخاصة أسعار الفائدة ، لافتًا إلى أن اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بنحو%2 خلال الفترة الماضية يشير إلى تعافى السوق.

وبدأت « بى إم للتأجير التمويلي» نشاطها فى النصف الثانى من العام الماضى، وتتوزع ملكيتها بواقع 41 % لبنك مصر، و%10 لشركة مصر للاستثمارات المالية، و%39 لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، و%10 للشركة القابضة للتأمين.

ويشهد قطاع التأجير التمويلى طفرة غير مسبوقة مع دخول لاعبين جدد، ولجوء عدد كبير من العملاء لتلك الآلية لتمويل احتياجاتهم، وحقق النشاط طفرة خلال العام الماضى، ليصل حجمه إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.5 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة بلغت %33.

وأشارشتا إلى أن القطاع المصرفى مازال يمثل اللاعب الرئيسى لتمويل شركات التأجير التمويلى بنسبة %90، لافتا إلى أن الأجندة ستسعى فى الفترة المقبلة لخفض تلك النسبة عبر أدوات من بينها التوريق، والقيد فى البورصة، وغيرهما.

وأوضح أن الشركة حصلت على تمويلات مصرفية بقيمة 1.2 مليار جنيه منذ بدء نشاطها، منها نحو400 مليون جنيه من بنك مصر بنسبة %30 من إجمالي التمويلات.

واستحوذت «بى إم» على نسبة %15.67 من نشاط التأجير التمويلى فى أول شهرين من العام الجارى، من خلال تنفيذ عقود بقيمة 703.4 مليون جنيه، تبعا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر أمس.