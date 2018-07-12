بى آى جى للتجارة تدرس جدوى الدخول فى مجال تصنيع وتجميع السيارات

رجب عزالدين:قالت شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار، إنها بصدد دراسة جدوى الدخول في مجال تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والأوتوبيسات والميكروباصات وغيرها.وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، أنها تدرس أيضا مدى إمكانية تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل Hybrid Delivery Truck، وستعرض ذلك على الجمعية العامة غير الع

رجب عزالدين:



قالت شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار، إنها بصدد دراسة جدوى الدخول في مجال تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والأوتوبيسات والميكروباصات وغيرها.

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية، أنها تدرس أيضا مدى إمكانية تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل Hybrid Delivery Truck، وستعرض ذلك على الجمعية العامة غير العادية.

وتابعت الشركة إنها ستبدأ إجراءات التفاوض مع موردين وشركات إيطالية وأمريكية وصينية، لاقتناص التصميم والمكونات مشيرة إلى أنها تدرس تكلفة المشروع وأفضل السبل لتمويله. يذكر أن الشركة قد قامت فى 2 يوليو الماضى بإضافة نشاط تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات والدراجات البخارية والآلات الزراعية.

