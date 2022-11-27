«بى آى تكنولوجيز» تخطط لمشاركة مايكروسوفت فى رقمنة المؤسسات الحكومية

تخطط شركة بى آى تكنولوجيز للحلول بالتعاون مع مايكروسوفت مصر لأن تكون شريكا لها فى عملية التحول الرقمى للمؤسسات الحكومية.

قال تامر ماهر، المؤسس والعضو المنتدب للشركة، إنها تستهدف نمو حجم أعمالها فى السوقين المصرية والسعودية بنهاية العام الجارى بنسبة تصل إلى %20، موضحا أن إجمالى عدد العاملين بالشركة المتوقع قبل أواخر العام الجارى سيبلغ 200 موظف بزيادة 50 موظفًا عن عام 2021.

وأوضح ماهر لـ”المال” أن بى آى تكنولوجيز نفذت مجموعة من المشروعات الكبرى خلال السنوات العشر الماضية بالتعاون مع مايكروسوفت مصر فى العديد من التطبيقات، أهمها مجال تخطيط موارد المؤسسيات ERP، إذ قامت الشركة بالتعاون مع شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC” بتطبيق حلول Microsoft Dynamics، بالإضافة إلى تعاقدها مع “الجامعة الكندية” للتطبيق حلول Microsoft Dynamics 365 ودمجة مع نظام القبول وإمكانية تحقق الطالب، وولى الأمر من الأقساط المدفوعة والمستحقة.

وأضاف أن شركته تحرص دوما على المشاركة فى الفعاليات الكبرى، ومنها المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا “كايرو آى سى تي”، خاصة أنه يعد فرصة جيدة للشركات والعارضين لتبادل الافكار والخبرات، واستعراض أهم الحلول والتكنولوجيات الحديثة، كما يعد أيضا منصة حقيقية للمبادرات الرئاسية والحكومية ويضم دوما قيادات الشركات العالمية والمحلية.

وتابع قائلا: سنسعى خلال مشاركتنا فى دورة العام الحالى من المعرض باعتبارنا شريكا ذهبيا لمايكروسوفت إلى تسليط الضوء على تجربتنا فى تطبيق وتطويع حلول Microsoft Dynamics 365 لتناسب قطاعات مختلفة مثل البيع والتجزئة، التوزريع، التصنيع، التطوير العقارى، الخدمات المالية، التعليم والخدمات الصحية بما يضاعف حصتنا السوقية كمقدم لحلول تخطيط موارد المؤسسات ERP.

على صعيد آخر، رأى أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من شأنها تعزيز الاقتصاد المصرى عبر أكثر من محور، أولها يتمثل فى اتجاه التصديره وفتح أسواق جديدة استنادا إلى نتائج الأبحاث التسويقية، والتى تؤكد قدرتنا على المنافسة خارج مصر، بالإضافة إلى أن خفض قيمة الجنيه سيقضى على السوق السوداء والمضاربين.

واعتبر أن مصر سوق واعد وتخطط الشركة بالتعاون مع مايكروسوفت مصر لأن تكون شريكا فى عملية التحول الرقمى للمؤسسات الحكومية، خاصة أن آى بى تكنولوجيز تمتلك حزمة متكاملة من الحلول والتطبيقات منها حلول وبرمجيات للتحكم فى المبيعات وعمل المناديب عن بعد من خلال تطبيق Sales Buzz، بالإضافة لبرنامج Fleet Control، والذى يساعد فى متابعة شاحنات النقل، بالإضافة إلى برنامج Payment Processing الذى يساعد فى معالجة نظام المدفوعات لشركات السلع الغذائية والاستهلاكية بالتعاون مع Fawry FMCG، كما أن حلول الفاتورة الإلكترونية E-invoicing وغيرها من التطبيقات التى تعمل على تفعيل الشمول المالى والتحول الرقمي؛ لمواكبة متطلبات العصر، وتعتبر هذه الحلول المتخصصة تناسب قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع.

وقال إن قائمة عملاء بى آى تكنولوجيز تضم عدة عملاء أبرزهم شركات الضحى، ومانتراك، وبيتى، ومزايا، وأمواج، والجامعة الكندية، ووايت بوينت، والصفوة، والشركة السعودية للخدمات الطبية، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أبرز المناطق المستهدفة لأن بها فرص واعدة للنمو والمشروعات، كما تترقب الشركة أيضا تحسن الوضع الاقتصادى لدول شمال أوروبا .

ولفت إلى أن شركته مستمرة فى تنفيذ استراتيجياتها التوسعية فى أسواق جديدة على غرار تجاربها فى أسواق السعودية وعمان والبحرين وقطر والبحرين والعراق وليبيا والسودان وأثيوبيا والمغرب والجزائر، منوها أن شركات مصرية واعدة قادرة على توفير الحول والمنتجات التكنولوجية التى تخذم توجه الدولة فى تطبيق مفهوم الجمهورية الجديدة، وتعد بى آى تكنولوجيز واحدة من هذه الكيانات على حدِّ وصفه.

وتابع: نتوقع زيادة الإنفاق على الخدمات السحابية العامة فى مصر بمقدار 3.8 أضعاف على مدار الخمس سنوات المقبلة طبقا لتقريرشركة الأبحاث الدولية IDC الأمر الذى سوف يساهم بشكل كبير فى المزيد من لإنتاجية والتطوير.