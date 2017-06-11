بوينج تنفذ 4 مشروعات فى المسئولية الاجتماعية بمصر

هاجر عمران قال برنارد دان رئيس شركة بوينج الأمريكية للشرق الاوسط وشمال أفريقيا و تركيا لـ"المال"، إن الشركة تنفذ 4 مشروعات أساسية فى مجال التنمية المجتمعية فى السوق المحلى مع مؤسسات إنجاز مصر والتعليم العالمى والتعليم من أجل التوظيف، بالإضافة إلى مبادرة للإطعام فى القصر العينى.وأضاف

هاجر عمران



قال برنارد دان رئيس شركة بوينج الأمريكية للشرق الاوسط وشمال أفريقيا و تركيا لـ”المال”، إن الشركة تنفذ 4 مشروعات أساسية فى مجال التنمية المجتمعية فى السوق المحلى مع مؤسسات إنجاز مصر والتعليم العالمى والتعليم من أجل التوظيف، بالإضافة إلى مبادرة للإطعام فى القصر العينى.

وأضاف على هامش السحور الذى أقامته الشركة أمس: سنزور الأحد مستشفى القصر العينى لتقديم صناديق من الأطعمة للمرضى وهو حدث خيرى يأتى فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركة بالتعاون مع مصر للطيران.

ورفض دان تحديد حجم الميزانية التى تخصصها الشركة للمشروع المذكور أو المسئولية الاجتماعية بشكل عام مفضلا عدم الإقصاح عن تمويلات الأعمال الخيرية إلا أنه قال إن زيارة القصر العينى تتم للعام الثانى على التوالى وبتمويل أكبر بسبب مشاركة الناقل الوطنى مصر للطيران.



وقال دان إن الشركة تركز جهودها بشكل رئيسي على برامج تتعلق بالمسئولية الاجتماعية مثل دعم قطاع التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضياتSTEM، إلى جانب تطوير مهارات الحصول على عمل جديد، وتطوير القوى العاملة وخلق الوظائف من خلال تطوير مهارات ريادة الأعمال.



وأكد أن الشركة تعاونت مع مؤسسة “إنجاز مصر” لعدة سنوات من خلال برنامج “انطلاقتي الريادية”، والذى يتبع نهجاً مستداماً وطويل الأمد للتدريب وريادة الأعمال، وفي إطار هذا البرنامج، حصلت فرق ناشئة على فرص تدريب وإرشاد لمساعدتهم في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى فرص عمل قابلة للتطبيق.

وأشار إلى أنه يتم اختتام البرنامج بمسابقة تتنافس فيها الشركات الناشئة للحصول على تمويل أولي وفرص استثمارية لإطلاق أعمالها، مؤكدا أن انجاز مصر وفرت الدعم لأكثر من 1,135 رائد أعمال، وسهلت إطلاق 43 شركة ناشئة.

وأشار إلى أن بوينج تدعم مبادرة “World Learning” لمساعدة وزارة التربية والتعليم فى مصر الارتقاء بمستوى التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM فى المدارس الإعدادية العامة على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن الشركة عقدت شراكة أخرى مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف (EFE)، المعنية بتوفير تدريب مهنى يتماشى مع سوق العرض والطلب، وبرامج توظيف تربط الشباب مباشرة بفرص العمل مشيرا إلى أن عمل بوينج فى هذا الإطار يختلف عن مبادرة الغرفة الأمريكية للتجارة بنفس المسمى.