بوينج تعلن عن تفاصيل جديدة لصفقتها.. قريباً

❐ بردنارد: السوق المصرية مهمة.. ومستمرون فى تعزيز المسئولية الاجتماعية هاجر عمران ـ دعاء محمود قال برنارد دنّ، رئيس شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن أخبار جيدة فيما يتعلق…

❐ بردنارد: السوق المصرية مهمة.. ومستمرون فى تعزيز المسئولية الاجتماعية

هاجر عمران ـ دعاء محمود

قال برنارد دنّ، رئيس شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن الفترة المقبلة تشهد الإعلان عن أخبار جيدة فيما يتعلق بالمفاوضات المشتركة مع الشركة القابضة مصر للطيران، بشأن صفقة الطائرات الجديدة .

وأضاف دنّ أن السوق المصرية مهمة، والشركة مستمرة فى تعزيز أنشطة المسئولية الاجتماعية، بما فى ذلك دعم مؤسستى «إنجاز العرب»، و«النور» و«الأمل»، فضلا عن الأنشطة الخيرية بالتعاون مع مستشفى القصر العينى، وغيرها من المؤسسات.

تابع: «نقوم بعمل جيد فى مجال المسئولية الاجتماعية، ومستمرين فى تعزيز العمل به، وسعداء بهذا الأمر، وأن دعم إنجاز العرب من الأمور الأساسية التى تعمل عليها الشركة، بهدف تشجيع ودعم رواد الأعمال وتقليص البطالة بين الشباب».

أكد أنه من المهم خلق وظائف بشكل عام فى اقتصادات المنطقة، حتى يمكن استيعاب القدرات الهائلة للأفراد وخريجي الجامعات، الذى يزيد عددهم سنويا، ما يعزز من أهمية خلق وظائف بالقطاع الخاص، وتشجيع رواد الأعمال على خوض المخاطر.

أوضح أن الشركة ترعى المسابقة الإقليمية لإنجاز لاختيار فريق الـstart up الأفضل فى الشرق الأوسط، نوفمبر المقبل، وأن الشركة تدعم مؤسسة النور والأمل لا سيما النساء الكفيفات.

وأضاف: «دعمنا حتى الآن 100 امرأة مصرية كفيفة، من خلال تعليمهن مهارات العزف على الموسيقى، ثم السفر إلى مناطق متعددة من العالم، للعزف فى الولايات المتحدة، وأوروبا، مشيرا إلى أن هذا النشاط مهم لتشجيع الفتيات، وزيادة ثقتهن فى أنفسهن، لبدء التفاعل فى المجتمع.

يذكر أن مصدر من شركة مصر للطيران قال منذ أيام لـ«المال»، إن الشركة تشترى 6 طائرات من بوينج الأمريكية من طراز dream liner، بخلاف 15 طائرة من طراز إيرباص 320، ضمن صفقة كبيرة لشراء وتأجير 45 طائرة بهدف تحديث الأسطول.

يتميز طراز Dreamliner بالعمل على الرحلات طويلة المدى، وتمتلك الطائرة جسم عريض، وسعتها بين 210 إلى 330 راكبا، والطائرة ذات نوافذ زجاجية أكبر من الطائرات الأخرى.