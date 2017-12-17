بوينج تعلن توسيع شراكتها مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف

هاجر عمران أعلنت شركة "بوينج"، ومؤسسة "التعليم من أجل التوظيف"، العاملة في مجال توفير الوظائف للشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسيع شراكتهما من أجل خلق وظائف وفرص اقتصادية مجزية للشباب العاطل عن العمل في مصر. وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذه الشراكة تعكس الإيمان المشترك

هاجر عمران

أعلنت شركة “بوينج”، ومؤسسة “التعليم من أجل التوظيف”، العاملة في مجال توفير الوظائف للشباب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توسيع شراكتهما من أجل خلق وظائف وفرص اقتصادية مجزية للشباب العاطل عن العمل في مصر.

وقالت الشركة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن هذه الشراكة تعكس الإيمان المشترك للمؤسستين بقدرة الشباب على تأمين وظائف وإطلاق مشاريع قادرة على تغيير حياتهم، ودعم أسرهم وإرساء الأسس لمجتمعات مزدهرة، عند تزويدهم بالمهارات والفرص الاقتصادية المناسبة.

وأكد البيان أنه من وصول نسبة البطالة في صفوف الشباب المصري إلى أكثر من 30%، تهدف الشراكة بين بوينج ومؤسسة “التعليم من أجل التوظيف – مصر إلى معالجة تفشي هذه المشكلة بين الشباب المصري، من خلال برنامجها المعترف به عالميًا “برنامج التعليم الوظيفي”، إضافة إلى برنامج الاتجاهات المهنية.

وبدعم من بوينج، ستقدم مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر تدريبًا عالي الجودة يستند إلى العرض والطلب على الوظائف في السوق لـ 100 شاب وشابة من العاطلين عن العمل في مناطق القاهرة الكبرى، لضمان تزويدهم بالمهارات الضرورية في سوق العمل المصرية، وربطهم بفرص عمل رسمية ودعم تطورهم المهني بصورة مستمرة.

وستقوم مؤسسة التعليم من أجل التوظيف من خلال برنامج الاتجاهات المهنية، بتزويد 350 من طلاب الجامعات المصرية الأقل حظًا من مناطق القاهرة الكبرى بالمهارات اللازمة للحصول على عمل، عبر تدريبهم على كتابة السيرة الذاتية، وكيفية البحث عن عمل، ومهارات إجراء مقابلات العمل.

وستنظم بوينج ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف حملة واسعة النطاق بهدف توعية الشباب بالموارد والأساليب، التي يمكنهم استخدامها للتغلب على عوائق التوظيف.

ويستهدف “برنامج التعليم الوظيفي” الفئات الشابة غير العاملة بين عمر 18 و30 عاماً ممن يدرسون في الجامعات العامة أو معاهد التدريب الفني المحلية، والذين ينحدرون من خلفيات مهمّشة.

وقال أنيس أكليماندوس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع بوينج في هذا المسعى الهام لتزويد المزيد من الشباب المصري بالمهارات المطلوبة للعثور على عمل مثمر، وتطويرهم مهنياً، وتعزيز قدراتهم للمحافظة على وظائفهم، بينما نساعد في الوقت نفسه الشركات في مصر على إيجاد موظفين أكفاء يسهمون في نجاح أعمالها”.

وقالت رولا دروبي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعلاقات الحكومية والصناعية والاجتماعية لدى شركة بوينج: “تعمل بوينج مع مؤسسات مثل ’التعليم من أجل التوظيف بهدف خفض نسب البطالة، وتطوير القوى العاملة في المجتمعات المهمشة، ونحن متحمسون لإطلاق هذه البرامج ورؤية التأثير الذي ستتركه على الشباب المصري”.

وتأتي الشراكة بين بوينج ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر، بعد التعاون الأول الناجح بين مؤسسة التعليم من أجل التوظيف وبوينج عام 2015 في الأردن، وتقديم جولتين من الدعم من جانب بوينج، قامت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – الأردن بتزويد أكثر من 75 شابًا أردنيًا غير عامل بالمهارات اللازمة لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مجالي البيع بالتجزئة وخدمة العملاء.

وحصل 79% من خريجي البرنامج على عمل خلال ثلاثة أشهر فقط من إنهائهم للبرنامج، وفي عام 2017، ستقوم بوينج بتوسيع شراكتها مع شبكة التعليم من أجل التوظيف الإقليمية لتشمل الأردن ومصر والمغرب.