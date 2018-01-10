بوينج تسلم 763 طائرة فى 2017

هاجر عمران سلمت شركة بوينج 763 طائرة خلال عام 2017، وذلك نتيجة الإنتاج القوي لطائرات 737 و787 الرائدة في السوق. وقال بيان عن الشركة اليوم إن بوينج شهدت نمواً في طلبات الشراء الإجمالية لتصل إلى 912 طائرة، مما يعكس الإقبال القوي على طائراتها ذات الممر الواحد وذات الممرين. واستطاعت بوينج رفع



هاجر عمران

سلمت شركة بوينج 763 طائرة خلال عام 2017، وذلك نتيجة الإنتاج القوي لطائرات 737 و787 الرائدة في السوق.

وقال بيان عن الشركة اليوم إن بوينج شهدت نمواً في طلبات الشراء الإجمالية لتصل إلى 912 طائرة، مما يعكس الإقبال القوي على طائراتها ذات الممر الواحد وذات الممرين.

واستطاعت بوينج رفع إنتاجها من طائرات 737 ليصل إلى 47 طائرة شهرياً، وبدأت بتسليم طائرات 737 ماكس الجديدة، التي أسهمت في تسجيل رقم قياسي لعمليات التسليم التي بلغت 529 طائرة، تضمنت 74 طائرة من طراز ماكس، أما على صعيد برنامج 787 دريم لاينر فقامت بتسليم 136 طائرة في 2017.

وقال كيفن ماكاليستر، الرئيس التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: “إن هذا الأداء الممتاز هو دليل قاطع على أن موظفينا وشركاءنا الموردين يواصلون ابتكار طرق جديدة لتصميم وإنتاج طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود لعملائنا حول العالم”.

وعلى صعيد الطلبيات، تقدّم 71 عميلاً بطلبات شراء تضمنت 912 طائرة قيمتها 134.8 مليار دولار أمريكي كما في قائمة الأسعار.

وأسهمت طلبات الشراء في رفع إجمالي الطلبات لدى شركة بوينج إلى مستوى قياسي بلغ 5,864 طائرة بنهاية العام، أي ما يعادل حوالي 7 سنوات من الإنتاج وفق المعطيات الحالية.

وأضاف ماكاليستر: “يعكس نشاط المبيعات استمرار الطلب القوي على عائلة 737 ماكس، بما في ذلك طائرة ماكس 10 فائقة الكفاءة، والتي أطلقناها العام الماضي. وستأتي زيادة الإنتاج المخطط لها خلال السنوات القادمة بما يتماشى مع هذا الطلب القوي”.