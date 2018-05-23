بوينج تدرس افتتاح مكتب فى مصر لخدمة شمال أفريقيا

دعاء محمود:قال برنارد دَن، نائب رئيس شركة “بوينج” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصنعة للطائرات، إن شركته تدرس افتتاح مكتب فى مصر ليكون أول مقر لها فى منطقة شمال أفريقيا، مؤكدًا أن اتخاذ هذا القرار يتوقف على نتائج الصفقات التى تجريها الشركة مع إحدى الجهات السيادية.وأضاف - فى تصريحات عل

دعاء محمود:

قال برنارد دَن، نائب رئيس شركة “بوينج” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصنعة للطائرات، إن شركته تدرس افتتاح مكتب فى مصر ليكون أول مقر لها فى منطقة شمال أفريقيا، مؤكدًا أن اتخاذ هذا القرار يتوقف على نتائج الصفقات التى تجريها الشركة مع إحدى الجهات السيادية.

وأضاف – فى تصريحات على هامش الحفل الذى أقامته الشركة مساء أمس الأول – أنه تم عقد لقاء خلال الشهر الماضى بين رئيس الشركة مارك ألين والرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف التباحث حول زيادة نشاط «بوينج» فى السوق المصرية، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران، والتعاقد على الأجيال الحديثة من الطائرات طراز «بوينج 787».

ولفت إلى أن هناك مباحثات مستمرة بين «بوينج» وجميع شركات الطيران، ومنها القابضة لمصر للطيران، للتعاقد على صفقات جديدة، رافضًا الإفصاح عن التفاصيل لحين إتمامها.

وأوضح أن الشركة تعاقدت مع مصر للطيران العام الماضى فى معرض دبى للطيران لتأجير 6 طائرات من طراز البوينج دريملاينر 787-9 التى “تعمل بمحركات «رولز رويس» وتصل هذه الطائرات اعتبارا من 2019، مؤكدًا أن هذا الطراز يعد أقل استهلاكًا للوقود بنسبة %15 عن الطرازات الأخرى.

وكانت «مصر للطيران» تعاقدت أواخر العام الماضى على صفقة القرن لإيجار وشراء 45 طائرة من أحدث الطرازات، بمعدل 24 من طراز الـ«CS300s» لشركات «بومباردييه» الكندية و6 طائرات من طراز «البوينج دريملاينر 787-9»، بالإضافة إلى إيجار 15 طائرة من طراز الإيرباص «A320Neo».

وأشار “دَن” إلى أن الشركة تستحوذ على 50 إلى %60 من حجم أسطول شركة مصر للطيران، والذى يقدر بنحو 57 طائرة، مشددًا على أهمية قيام شركات الطيران بتنويع طرازات طائراتها، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو عريضة، وهو ما يتطلب أن يتوفر لدى الشركة فريق عمل كبير.

وأكد «دَن» أنه حسب تقديرات «بوينج» فإن سوق خدمات الطيران بالشرق الأوسط يحتاج إلى استثمارات بقيمة 109 مليارات دولار خلال 10 أعوام مقبلة، مشيرًا إلى أن عمرة وصيانة الطائرات العسكرية فى المنطقة تحتاج إلى استثمارات بقيمة 90 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن هناك فرصا هائلة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشير توقعات «بوينج» إلى أن منطقة الشرق الأوسط ستحتاج إلى 3350 طائرة جديدة بقيمة 730 مليار دولار حتى عام 2036.