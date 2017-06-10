بوينج : المفاوضات مع مصر للطيران تسير بشكل جيد

هاجر عمرانقال برنارد جا دان، رئيس شركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن المفاوضات التى تُجريها الشركة حاليًّا مع الشركة القابضة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة، تسير بشكل جيد.وأضاف دان، فى تصريحات، لـ"المال"، اليوم، على هامش حفل السحور الذى أقامته الشركة، أن التعاون مع

هاجر عمران

قال برنارد جا دان، رئيس شركة بوينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن المفاوضات التى تُجريها الشركة حاليًّا مع الشركة القابضة مصر للطيران لتوريد طائرات جديدة، تسير بشكل جيد.





وأضاف دان، فى تصريحات، لـ”المال”، اليوم، على هامش حفل السحور الذى أقامته الشركة، أن التعاون مع “مصر للطيران” بدأ منذ ستينيات القرن الماضى، وهو تعاون مستمر، كما أن عددًا كبيرًا من أسطول الشركة هو من طرازات شركة بوينج.

إلا أن دان رفض تحديد أى معلومات إضافية عن مفاوضات الشركة التى تُجريها حاليًّا مع “مصر للطيران”، مفضلًا أن تعلن الشركة المصرية بنفسها عن ذلك.