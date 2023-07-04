«بوهرنجر إنجلهايم» و«روش دياجنوستكس» يوقعان اتفاقية لتعزيز علاج قصور عضلة القلب

وقعت

الأدوية «بوهرنجر إنجلهايم»، اتفاقية تعاون مع «روش دياجنوستكس إيجيبت» لتعزيز إدارة ورعاية مرض قصور عضلة القلب في مصر.

ويأتي هذا المشروع المشترك تحت شعار«نبضك دايماً قوي»(Keep the Beat) ، والذي يهدف إلى إحداث نقلة إيجابية في رعاية قصور عضلة القلب وتحسين نتائج المرضى في مصر من خلال دعم بناء عيادات متخصصة في رعاية قصور عضلة القلب في العديد من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.

قصور القلب يصيب ما يزيد عن 64 مليون شخص حول العالم

ويحدث قصور عضلة القلب عندما يتعذّر على القلب ضخ كمية كافية من الدم إلى باقي أعضاء الجسم، وهو من الأمراض الخطيرة التي تتفاقم حدتها بمرور الوقت ويصيب ما يزيد عن 64 مليون شخص حول العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وحدها، يصيب المرض أكثر من 3.75 مليون شخص، أما في مصر على وجه التحديد، فتتسبب هذه الحالة بعبء متزايد على منظومة الرعاية الصحية والمرضى.

تسهيل تطوير بروتوكولات الدراسات السريرية

وتلتزم الاتفاقية الجديدة تحت شعار “نبضك دايماً قوي” (Keep the Beat) بدعم بناء عيادات متخصصة لرعاية قصور عضلة القلب داخل مصر، وذلك من خلال تسهيل تطوير بروتوكولات الدراسات السريرية، ورعاية التدريبات الطبية الإكلينيكية في مراكز التميز الطبي، وتعزيز تعليم الطواقم التمريضية. ويركز المشروع أيضاً على دعم تشخيص قصور عضلة القلب، وزيادة الوعي حول هذا المرض، وتمكين المرضى من خلال توفير المواد التعليمية.

بوهرنجر إنجلهايم: مواجهة التحدي الناجم عن نقص التشخيص الكافي لمرض قصور عضلة القلب

وقالت ماريان أبو الخير، مدير عام ورئيس قطاع الأدوية البشرية في مصر لدى شركة «بوهرنجر إنجلهايم» إن إبرام الشراكات لتحقيق النجاح إحدى الركائز الأساسية لنهج عملنا في بوهرنجر إنجلهايم.

ومن خلال التعاون مع شركة روش دياجنوستكس إيجيبت، سنتمكن من مواجهة التحدي الصحي الناجم عن نقص التشخيص الكافي لمرض قصور عضلة القلب في مصر إلى جانب توفير الدعم اللازم للمساعدة في إدارة المرض بفعالية أكبر.

وأضحت ليليان كنعان، مدير عام شركة «روش دياجنوستكس إيجيبت»، أهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة في إدارة قصور عضلة القلب، بالتعاون مع بوهرنجر إنجلهايم، لتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

ومن أهم المبادئ والقيم الراسخة لمبادرة نبضك دايماً قوي الحفاظ على صحة ورفاه المجتمعات التي نعمل فيها. فمن خلال غرس وتعليم المبادئ التوجيهية الدولية وأفضل الممارسات والبروتوكولات والعمليات التشخيصية المُتقنة في عيادات قصور عضلة القلب في مصر.