بوهرنجر إنجلهايم: نستثمر 20% من مبيعاتنا فى الأبحاث

أحمد اللاهونىقال محمد ضبابي، رئيس قسم الأدوية البشرية، والمدير العام لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا بشركة بوهرنجر إنجلهايم، إن حجم استثمارات الشركة فى الأبحاث يصل إلى 20% سنويًا من إجمالى المبيعات. وأضاف ضبابى، فى تصريحات لـ"المال"، على هامش إطلاق الشركة عقار جديد لعلاج السكر، أن شركت

أحمد اللاهونى

قال محمد ضبابي، رئيس قسم الأدوية البشرية، والمدير العام لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا بشركة بوهرنجر إنجلهايم، إن حجم استثمارات الشركة فى الأبحاث يصل إلى 20% سنويًا من إجمالى المبيعات.



وأضاف ضبابى، فى تصريحات لـ”المال”، على هامش إطلاق الشركة عقار جديد لعلاج السكر، أن شركته لا توجد لديها أى مشكلة فى الوقت الحالى فى توفير الدولار من البنوك، مشيرًا إلى تحسن الوضع بشكل أكبر بعد تحرير سعر الصرف.



وواجهت الشركات العاملة فى السوق المحلية أزمة كبيرة بعد ثورة 25 يناير، فى تدبير العملة الصعبة، نتيجة توقف الموارد الرئيسية لدخولها البلاد “السياحة”، فضلا عن ضعف الاستثمارات الأجنبية فى ذلك التوقيت.