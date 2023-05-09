«بوهرنجر إنجلهايم» للأدوية تحقق 600 مليون جنيه مبيعات خلال 2022 

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«بوهرنجر إنجلهايم» للأدوية مبيعات بقيمة 600 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتعد بوهرنجر إنجلهايم إحدى الشركات العائلية التي تأسست في عام 1885 في ألمانيا، وتعتبر واحدة من أكبر 20 شركة أدوية في العالم، ويعمل لديها حوالي 50 ألف موظف.

وتعمل في 3 مجالات رئيسية هي الصيدلة البشرية والصحة الحيوانية والصيدلة الحيوية.

تركز الشركة على توفير منهجية شاملة لعلاج مرضى السكري، وتعزيز الوصول إلى الابتكارات الرئيسية التي توثق سبل الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتقلص احتمالات الإصابة بأمراض القلب للذين يعانون من مرض السكرى من النوع الثاني.

أعلنت شركة «بوهرنجر إنجلهايم» عن قيمة استثمارات البحث والتطوير إلى 5 مليارات يورو عالميًا، أي ما يشكل 21% من صافي المبيعات.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 10.5% بعد احتساب تأثير سعر العملة ليصل إلى 24.1 مليار يورو.

قال هوبرتوس فون باومباخ، رئيس مجلس الإدارة إن شكل الأداء في عام 2022 دليلاً ملموسًا بأن التزام «بوهرنجر إنجلهايم» طويل الأمد بالبحوث الطبية هو الاستراتيجية الصحيحة.

وأكد أن النمو السريع في تطوير محفظة ابتكاراتنا الدوائية الواسعة التزامنا بإحداث نقلة نوعية في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن أمراض الصحة النفسية والأورام وأمراض الشبكية.

وتقدم سير العمل بوتيرة ثابتة لإنتاج ابتكارات دوائية جديدة خلال العام 2022، حيث حصلت “بوهرنجر إنجلهايم” على تصنيف علاج مبتكر واحد (Breakthrough Designation)، وثلاثة تصنيفات لعلاجات مستعجلة (Fast Track Designation) وتصنيفيْ أدوية يتيمة (للأمراض النادرة) (Orphan Drug Designations ) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي السنوات السبع المقبلة، تتوقع الشركة الحصول على نحو 20 موافقة تنظيمية في قطاع الأدوية البشرية.

وخلال العام الحالي، تتوقع الشركة تقديم بيانات إضافية عن سير العمل في ابتكاراتها الدوائية القادمة.

وفي عام 2022، ارتفع الدخل التشغيلي على مستوى المجموعة بنسبة 1.4% ليصل إلى 4.8 مليار يورو، بينما بلغ الدخل بعد احتساب الضرائب 3.2 مليار يورو.