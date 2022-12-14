«بوهرنجر إنجلهايم» للأدوية تحقق 144 مليون جنيه مبيعات في الربع الأول من 2022

حققت شركة «بوهرنجر إنجلهايم» للأدوية مبيعات بقيمة 144 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

نظمت «بوهرنجر إنجلهايم»، إحدى شركات الصناعات الدّوائية الألمانية، مؤتمر القمّة الثاني لأمراض الرئة الخلالية يوميْ 25 و26 نوفمبر في دبي.

وجمع المؤتمر أبرز المتخصصين في مجال الرعاية الصحية من كافة أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لمناقشة أحدث التوجهات العلمية لتحسين النتائج السريرية للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي النادرة.

وشكّل المؤتمر المُعتمد من “مجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر” (ACCME) و”الأكاديمية البريطانية للتعليم الطبي المستمر” (“BACME”) منصةً بارزة لتبادل الخبرات والمعارف حول سُبل علاج وإدارة هذه الأمراض النادرة، ومن بينها التليّف الرئوي مجهول السبب، وداء الرئة الخلالي مع التليّف التدريجي، وداء الرئة الخلالي المتّصل بالتصلب الجهازي. وشارك في المؤتمر 110 أطباء مختصّين في أمراض الرئة والروماتيزم والتصوير بالأشعة وثلاثة متحدثين دوليين بارزين.

وتعتبر أمراض الرئة الخلالية مجموعة من الأمراض التي تتسبّب بتراكم النسيج الندبي في الرئتين، الأمر الذي يزداد سوءاً مع مرور الوقت، ويؤدي إلى زيادة الصعوبة في التنفس عند المرضى وانخفاض مستوى الأكسجين في مجرى الدمّ. وعادة ما يعاني المرضى من تدهور وظائف الرئة، مما يؤدي إلى الحد من استقلاليتهم وتراجع جودة حياتهم.

قال محمد الطويل، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا والهند ورئيس مجموعة الأدوية البشرية في شركة “بوهرنجر إنجلهايم”: يُعد التليّف الرئوي من أبرز التحديات الصحية التي يواجهها المصابون بأمراض الرئة الخلالية، حيث قد تؤدي إلى تلف دائم في الرئتين، وبالتالي تراجع جودة حياة المرضى. وبالاستناد إلى إرثنا العريق الممتد على مدار 100 عام، نلتزم في ’بوهرنجر إنجلهايم‘ بمعالجة مثل هذه الأمراض النادرة عبر التعاون والعمل المشترك مع المجتمع الطبي.