بوهرنجر إنجلهايم تطلق أول علاج فموي للسكر في مصر

أطلقت شركة بوهرنجر إنجلهايم، اليوم، دواء أمباغليفلوزين المخصص لإدارة عوامل الخطر المرتبطة بمرض السكر من النوع الثاني، ليكون الدواء الفموي (عن طريق الفم) الوحيد المعتمد في هذا المرض بمصر.

وقال محمد الضبابي رئيس قسم الأدوية البشرية والمدير العام لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا بالشركة، إن الدواء الجديد يعطي مميزات إضافية للوقاية من الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين ممن يعانون من السكر من النوع الثاني.

وأضاف خلال المؤتمر الطبي الذي عقدته الشركة اليوم تحت عنوان ” ازبط سكرك .. واهتم بقلبك” ، أن دراسة EMPA-REG OUTCOME® أثببت أن دواء أمباغليفلوزين يحقق خفضاً بنسبة 38% في مستويات الخطر المرتبطة بالوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويصيب مرض السكر أكثر من 415 مليون شخص حول العالم ، وبحلول العام 2040 من المتوقع أن يصل عدد المصابين بالسكري إلى 642 مليون شخص (ما يعادل 1 من أصل كل 10 بالغين).

وأوضح الضبابي أن أمراض القلب والأوعية الدموية تعتبر هي السبب الأبرز للوفاة لدى مرضى السكري من النوع الثاني وتتسب بما نسبته 46% من الوفيات في مصر.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع ارتفاع أعداد المصابين بمرض السكري في مصر ليصل إلى 6.726 مليون شخص بحلول العام 2030، مع انتشار مرض السكري وعوامل الخطر المرتبطة به بنسبة 14.2% لدى الذكور و18.2% لدى الإناث.

ويعد السكري من النوع الثاني هو أكثر أنواع السكري شيوعاً، وهو مسؤول عما نسبته 85% إلى 95% من كافة حالات السكري، وتشير الإحصاءات أن كل ست ثواني يموت شخص بالسكري حول العالم، أي ما يعادل 5 مليون وفاة حول العالم.

ومن المتوقع أن يتراجع متوسط العمر المتوقع لدى مرضى السكري من النوع الثاني ممن لديهم خطر مرتفع لأمراض القلب والأوعية الدموية بما يصل حتى 12 سنة، لتكون أمراض القلب والأوعية الدموية مسؤولة عما يعادل 50% تقريباً من الوفيات حول العالم من مرضى السكري من النوع الثاني.