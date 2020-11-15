«بوهرنجر إنجلهايم»: انتشار مرض السكر بين الفئات العمرية من 20 إلى 79عاما في مصر

قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر أن معدل انتشار مرض السكرى من النوع الثاني في مصر يصل إلى15.6% بين البالغين الذين يتراوح أعمارهم بين 20-79 عاما." وأوضح مشرف أن رفع مستوى الوعي والإلتزام بأسلوب الحياة…

قال الدكتور محمد مشرف، المدير العام لشركة بوهرنجر إنجلهايم في مصر أن معدل انتشار مرض السكرى من النوع الثاني في مصر يصل إلى15.6% بين البالغين الذين يتراوح أعمارهم بين 20-79 عاما.”

وأوضح مشرف أن رفع مستوى الوعي والإلتزام بأسلوب الحياة الصحي والمتابعة بشكل دائم مع الأطباء لإدارة مرض السكري ومضاعفاته بشكل سليم هو الأساس لإدارة هذا المرض .

و أشار مشرف الى ضرورة الاهتمام بحالات مرضى السكرى من النوع الثاني لكونها من الأسباب الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الجسم بشكل عام، موضحا أن شركة بوهرنجر إنجلهايم تسعي الى اجراء التجارب والاستثمار في المزيد من الدراسات البحثية وبروتوكولات العلاج التي تدعم المريض نحو جودة حياة أفضل.

و أجرت شركة بوهرنجر إنجلهايم برنامج تطوير التجارب السريرية لدواء امباغليفلوزين ” empagliflozin”، لدراسة واستكشاف كيفية تحسين النتائج الصحية للمرضى وسد الفجوات العلاجية بين أمراض القلب والكلى والتمثيل الغذائي.

وقد أتت التجارب بنتائج مبشرة تؤكد على قدرة ” امباغليفلوزين” على تلبية الاحتياجات القائمة لمرضى هذه الحالة المنتشرة،وجاءت تلك النتائج في إطار برنامج EMPOWER السريري الذي يعد الأوسع والأكثر شمولاً لتجارب مثبط SGLT2 لاكتشاف تأثير العلاجات على حالات التمثيل الغذائي وتأثيره على القلب والكلى

وفي إطار اليوم العالمي لمرض السكر، أضاءت شركة بوهرنجر انجلهايم، إحدى الشركات الكبري في قطاع الصناعات الدوائية على مستوى العالم، برج القاهرة بحملة “لسكرك وصحة قلبك” بهدف دعم وتوعية مرضى السكرى بأهمية ضبط معدل السكر لتجنب مضاعفات وأخطار المرض، وضمن جهود الشركة في تطوير مختلف العلاجات واجراء الأبحاث لمعالجة حالات التمثيل الغذائي وتأثيره على القلب والكلى.

تعد حالات وأمراض التمثيل الغذائي، وما تنتج عنه من تأثير على القلب والكلى، من الأسباب الرئيسية للوفاة حول العالم، حيث تتسبب فيما يصل إلى 20 مليون حالة وفاة سنويًا.

كما ترتبط الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى المزمنة ارتباط واضح وسريع بالعديد من حالات مرضى السكرى من النوع الثاني، حيث يتوفى 1 من أصل كل شخصين مصابين بمرض السكرى من النوع الثاني وذلك بسبب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشير الاحصائيات الى إصابة أكثر من 40% من مرضى قصور القلب بداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة الى تشخيص أكثر من 37% من البالغين المصابين بداء السكري بمرض الكلى المزمن.

وتأتى حملة “لسكرك وصحة قلبك” ضمن فعاليات شركة بوهرنجر انجلهايم لزيادة الوعي حول واحد من أكثر الأمراض شيوعًا، وتأكيدًا على المسؤولية المجتمعية للشركة في التوعية قبل العلاج، حيث يرتبط علاج الأمراض ذات الصلة بالعادات اليومية من اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية وهو ما لا يقل أهمية عن العلاج الدوائي.

واتباع نهج صحي شامل لا يعالج فقط عوامل خطر ارتفاع معدل السكر في الدم ولكنه يقلل من التداعيات العامة لتطور المرض وما يرتبط به من مضاعفات أخرى على المدى الطويل.

وقال الدكتور إبراهيم الابراشى، أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة: “يسبب مرض السكري مضاعفات كثيرة وخطيرة على القلب والكلى، حيث أن الإصابة بمرض السكري هو المتسبب في ثلاث أرباع حالات المرحلة الأخيرة من مرضى الكلى حول العالم”

أشار الإبراشي الى ضرورة الاهتمام بالأعراض وبروتوكولات العلاج، حيث ترتبط حالات أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى وحالات التمثيل الغذائي والتي يصاب بها أكثر من مليار شخص حول العالم ببعضها البعض، كما تتشارك في العديد من عوامل الخطر، فأي خلل وظيفي في أحد الأنظمة يتسبب ويؤثر على بقية الأنظمة ويؤدي إلى تطور الحالة”.