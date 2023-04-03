«بوهرنجر إنجلهايم»: استثمارات البحث والتطوير تبلغ 5 مليارات يورو

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«بوهرنجر إنجلهايم» عن قيمة استثمارات البحث والتطوير إلى 5 مليارات يورو عالميًا، أي ما يشكل 21% من صافي المبيعات.

وارتفع صافي المبيعات بنسبة 10.5% بعد احتساب تأثير سعر العملة ليصل إلى 24.1 مليار يورو.

قال هوبرتوس فون باومباخ، رئيس مجلس الإدارة إن شكل الأداء في عام 2022 دليلاً ملموسًا بأن التزام «بوهرنجر إنجلهايم» طويل الأمد بالبحوث الطبية هو الاستراتيجية الصحيحة.

وأكد أن النمو السريع في تطوير محفظة ابتكاراتنا الدوائية الواسعة التزامنا بإحداث نقلة نوعية في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والكلى والالتهابات وأمراض الجهاز التنفسي، فضلاً عن أمراض الصحة النفسية والأورام وأمراض الشبكية.

وتقدم سير العمل بوتيرة ثابتة لإنتاج ابتكارات دوائية جديدة خلال العام 2022، حيث حصلت “بوهرنجر إنجلهايم” على تصنيف علاج مبتكر واحد (Breakthrough Designation)، وثلاثة تصنيفات لعلاجات مستعجلة (Fast Track Designation) وتصنيفيْ أدوية يتيمة (للأمراض النادرة) (Orphan Drug Designations ) من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وفي السنوات السبع المقبلة، تتوقع الشركة الحصول على نحو 20 موافقة تنظيمية في قطاع الأدوية البشرية.

وخلال العام الحالي، تتوقع الشركة تقديم بيانات إضافية عن سير العمل في ابتكاراتها الدوائية القادمة.

وفي عام 2022، ارتفع الدخل التشغيلي على مستوى المجموعة بنسبة 1.4% ليصل إلى 4.8 مليار يورو، بينما بلغ الدخل بعد احتساب الضرائب 3.2 مليار يورو.

نمو قوي في منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

سجلت الشركة في منطقة منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا صافي مبيعات قدره 752 مليون يورو (مقارنة مع 670 مليون يورو في العام 2021)، أي بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.

قسم الصحة البيطرية يخطط لإطلاق نحو 20 منتجًا

تأثر قسم الصحة البيطرية بالتباطؤ الاقتصادي في أمريكا الشمالية، واحتدام المنافسة، وانخفاض صافي مبيعات لقاحات الخنازير في الصين. وظل صافي المبيعات عند مستويات قريبة من العام 2021 حيث بلغ 4.6 مليار يورو في عام 2022.

وبلغت استثمارات البحث والتطوير في مجال الصحة البيطرية 464 مليون يورو في عام 2022، أو ما يعادل 10% من مبيعات هذا القسم.

حدد قسم الصحة البيطرية جدولاً زمنياً طموحاً لإطلاق حوالي 20 منتجاً جديداً، بدءاً من هذا العام.