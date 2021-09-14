«بونجورنو كوفي ميكس» تطلق مسابقتها للفوز بـ10 شقق تمليك كاملة التشطيب

أعلنت “بونجورنو كوفي ميكس” المملوكة لشركة “نستله مصر” إطلاق مسابقة جديدة جائزتها الكبرى هى الفوز بشقة تمليك، فضلاً عن هدايا فورية قيمة لكل المتسابقين، وذلك في إطار حرص الشركة على إجراء مسابقات متنوعة وشاملة من شأنها التأثير بشكل إيجابي على حياة الناس، حيث تحرص “بونجورنو كوفي ميكس” كل عام على إجراء مسابقات وسحوبات على هدايا متنوعة.

سيتم السحب تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز حماية المستهلك

وتقدم المسابقة التي تقام بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 10 شقق تمليك كاملة التشطيب، في الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر ديسمبر، وسوف يتم السحب تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي رقم 163 لسنة 2021 وجهاز حماية المستهلك رقم 210 / 2021، وستكون الشقق في مختلف محافظات مصر ويتم توزيعها وفقا لمحل سكن الفائز والمحافظة التي ينتمي لها، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة من القطاع الخاص بتسليم شقق كهدية للفائزين بالتعاون مع القطاع الحكومي، هذا فضلا عن هدايا فورية عبارة عن دقائق مجانية من مزودي الخدمة على شبكات المحمول من خلال شركة “أمان”.

ويمكن لكل عملاء “بونجورنو كوفي ميكس” الاشتراك في المسابقة عن طريق إرسال الكود الموجود داخل الكيس للرقم المخصص للمشاركة فى المسابقة، وبعدها يتم إعلامه بالهدية التي حصل عليها.

وقالت ياسمين الفقى المدير التنفيذي لقطاع القهوة والمشروبات بشركة نستله مصر أن نستله تعمل دائما على تحسين جودة الحياة للمستهلكين من خلال تقديم منتجات متنوعة ذات جودة عاليه وتحتوي على عناصر التغذية اللازمة ولذيذة فى ذات الوقت، والعمل على تشجيع الأفراد ليعيشوا حياة أكثر صحة وسعادة.

ونظرآ لإن المسابقات والسحوبات من الفعاليات التي تحظى بشعبية كبيرة ويقبل العديد من العملاء على المشاركة فيها، لذا فنحن نحرص دائما على أن نقدم هدايا وجوائز قيمة تسعد المشاركين، وتساهم فى تحسين حياتهم، وقد قامت “بونجورنو كوفي ميكس” بتقديم جوائز كبرى من خلال سحوبات علي موتوسيكلات وسيارات أسبوعيا فى الأعوام السابقة، ومن منطلق دور نستله للمسؤلية المجتمعية وللمساهمة فى تقديم الحلول لأكثر مطلب يشغل بال الكثيرين وهو المسكن، اخترنا هذا العام أن تكون الجائزة الكبرى 10 شقق كاملة التشطيب وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بملف الإسكان في مصر مثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونتمنى حظا سعيدًا لجميع مستهلكينا.

مي عبد الحميد: لن يتم تحميل المواطن الفائز بأية مبالغ مادية

ومن جانبها أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق، وتفعيلًا لدوره المجتمعي، قد وافق على بيع 10 وحدات سكنية تابعة له في مختلف محافظات الجمهورية إلى شركة نستله مصر، تمهيدًا لقيامها بعملية تسليم هذه الوحدات إلى المواطنين الفائزين في مسابقتها السنوية، موضحة أن الوحدات التي سوف يتم طرحها مكونة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ كاملة التشطيب، ولن يتم تحميل المواطن الفائز بأية مبالغ مادية، بما في ذلك وديعة الصيانة، حيث تكفلت شركة نستله بكافة المبالغ المالية المطلوبة.

وأشارت إلى أن الوحدات العشرة تتواجد في “القاهرة، الجيزة، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، الفيوم، البحيرة” مع إمكانية تعديل مكان الوحدة السكنية بما يتناسب مع اختيار الفائز ومحل اقامته، وذلك تيسيرًا من الصندوق على المواطنين الفائزين بالوحدات وحتى يقوموا بشغلها بصورة دائمة، لافتة إلى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي التزامًا من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدعم مختلف فئات وطبقات الشعب المصري فيما يتعلق بقدرتهم على الحصول على وحدة سكنية، ومشاركة من الصندوق في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق يسعى إلى توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع شركات أخرى أسوة بالتعاون المثمر مع شركة نستله بما يساعد هذه الشركات في القيام بدورها في وتنمية المجتمع، مشيرة إلى توقعاتها بعقد المزيد من بروتوكولات التعاون في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.