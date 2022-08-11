«بونبيل المصرية» تسعى للحصول على تمويل بـ 10 ملايين دولار

تفاوض ”بونبیل – BONBELL“ المصریة الناشئة والأولى من نوعها بمصر في تكنولوجيا خدمات طلب الطعام وتقديم الحلول الرقمية لحجوزات الطاولات والوجبات من المطاعم صندوقين استثماريين لرأس مال المخاطر من أوروبا و الخليج ، لجمع تمويل بقيمة 10 ملايين دولار في جولتها التأسيسية بحلول نهاية العام.

ونجحت شركة بونبیل – BONBELL في الحصول على جولة تمویل مبدئي بقیمة 350 ألف دولار وذلك من خلال مستثمر ملائكي (كندي الجنسية) للمساھمة في تطویر خدمات التطبیق، وتحقیق نمو على مستوى عدد المستخدمین والطلبات الیومیة.

وأطلقت شركة ”بونبیل – BONBELL“ التطبيق الخاص بها في مطلع العام الحالي 2022، لتقديم العدید من الخدمات الخاصة بطلب الطعام داخل مصر.

حیث یتیح تطبیق الھواتف الذكیة العدید من طرق طلب الطعام، منھا طلبات توصیل الطعام بالإضافة إلى طلبات حجز طاولات الطعام داخل المطاعم وطلب الطعام داخل المطعم من خلال مسح علامة الـ ” QR Code” الملصقة على الطاولة، وطلبات التیك اواي، كما توفر للعملاء حلول الدفع المختلفة سواء نقدًا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

وعقدت ”بونبیل – BONBELL“ شراكات مع العديد من المطاعم والكافيهات، والأندية مثل نادي هيليوبلس وسماش، وتقدم خدماتها أيضًا في المولات التجارية والسينمات، لتيسير عمليات طلب الطعام وحجز الوجبات وتوصيلها، على الجمهور من رواد هذه الأماكن، كما أبرمت ”بونبیل – BONBELL“ شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى على رأسهم الجامعة الالمانية وشركة راية الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، بهدف تقديم خدماتها في مقار الشركة للزوار والموظفين.

وتستهدف ”بونبیل – BONBELL“ زيادة عدد المطاعم إلى 750 مطعم بحلول نهاية العام الجاري، كذلك تفاوض الشركة صندوقين استثماريين لرأس مال المخاطر من أوروبا و الخليج ، لجمع تمويل بقيمة 10 ملايين دولار في جولتها التأسيسية بحلول نهاية العام.

وقالت دعاء عبد الحمید رئيس قطاع الأعمال وأحد الشركاء المؤسسين: ” نسعى لمساعدة المطاعم في تسھیل عملیات طلب الطعام لعملائھم سواء كانت عن طریق طلبات التوصیل للمنازل أو حجز طاولات الطعام داخل المطاعم وطلبات التیك اواي وأیضاً الطلبات الخاصة بالعملاء الذین یزورون المطعم ” مضيفة: ” نهدف لتقدیم أفضل تجربة للمستخدم المصري في طلب الطعام، ونرى أن ھناك العدید من الفرص لتحقیق ذلك من خلال تطویر التطبیق بشكل مستمر بناء على تجارب المستخدمین، وإضافة المزید من المطاعم بكل محافظات مصر”.

ويذكر بأن تطبيق ” بونبيل – BONBELL ” وفي مدة لم تتجاوز الستة أشهر نجح في كسب ثقة أكثر من ١٢ ألف مستخدم قاموا باستخدام التطبيق لطلب الطعام بالطرق المختلفة والمتاحة على التطبيق.

وأكدت دعاء ” بأن نجاح تطبيق ”بونبیل – BONBELL“ في تقدیم أفضل تجربة للمستخدم لن یتحقق بدون شراكات استراتیجیة مع العدید من المطاعم، بالاضافة إلى التطوير المستمر في التكنولوجيا المستخدمة بالتطبيق، والاعتماد على تقديم حلول مبتكرة للمستخدم المصري مثل خدمة (Robotic Stations) والتي سوف توفر للمستخدمين تجربة طلب وتقديم الطعام عن طريق روبوت دون تدخل أي عنصر بشري. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة بنهاية عام 2023.